Kulturní památku, která sloužila v padesátých letech jako lágr pro politické vězně, navštívilo v sobotu kolem dvou set padesáti lidí. A to je podle Vlastimily Preislerové, předsedkyně Konfederace politických vězňů v Karlových Varech, která měla mimořádné prohlídky na starosti, úctyhodné číslo. „Věž smrti je nyní otevřena každou sobotu. Průměrně k nám ale zavítá tak dvacet lidí,“ konstatovala.

Návštěvníci mohli vyslechnout nejen její vyprávění, ale i příběh Jaroslava Cibulky, osmaosmdesátiletého Karlovaráka. „Když mě zatkli, bylo mi dvacet let. Dostal jsem dvacet dva let za velezradu,“ vyprávěl politický vězeň. Do Rudé věže přišly i rodiny s dětmi. „Doma si o historii hodně povídáme. Hodně mě zajímá druhá světová válka,“ svěřil se třináctiletý Viktor Henzsel. „Jsme tu poprvé, ale Jáchymovské peklo jsme si už prošli dávno. Je to hrůza, co se tu dělo. A je absurdní, že za to nikdo nebyl potrestán,“ poznamenal Radek Pícha.

Jen likvidačním táborem Rudá věž prošlo podle oficiálních údajů 620 politických vězňů, neoficiální čísla hovoří až o dvou tisících. Průměrně zde zůstávali rok a půl, výjimečné nebyly ani tři roky.