Za výrobu dotykového modelu relikviáře sv. Maura, který udělali pro státní hrad a zámek Bečov, získali hned pět ocenění na výstavě prací vězňů ze zemí střední a východní Evropy, která se konala v polském Sztumu. Ani po tomto úspěchu však nezahálejí. V dílně už je rozpracovaný další model určený pro park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních.

Haptický model relikviáře je na Bečově od roku 2011. Pomůcka určená původně zrakově postiženým se brzy stala spolehlivým pomocníkem i při práci s dětskými návštěvníky zámku. „Výroba 12 sošek, Ježíše a sv. Maura a 12 reliéfů trvala necelý měsíc. Kastelán bečovského zámku nám zapůjčil reliéfy a my jsme si udělali formy, díky nimž se vyrábělo,“ zavzpomínal na výrobu Radek Jirsa, vedoucí oddělení zaměstnávání vězňů Věznice Horní Slavkov a zároveň člověk, který stál u zrodu modelářské dílny. „Byla to hodně titěrná práce. Muselo se dávat pozor na ty postavičky, aby se něco nezabrousilo, nepodbrousilo, aby to šlo dobře nazlatit,“ připojil odsouzený Honza, který společně s dalšími čtyřmi model vyráběl. „Relikviář byla trochu jiná práce, než je ta na hradech a zámcích, které děláme pro park miniatur. Tady v dílně ale musí člověk umět všechno, měl by si jako modelář poradit,“ přidal svou zkušenost odsouzený Martin.

Modelářská dílna funguje ve slavkovské věznici od roku 2008. První modely historických staveb byly z papíru a šlo o hrad Loket, zámky Valeč a Bečov a kostel sv. Jiří v Horním Slavkově. „V roce 2010 jsme navázali spolupráci s parkem Boheminium,“ poznamenal Jirsa. Právě pro park vytvořili odsouzení osm velkých modelů v měřítku 1:25 a podíleli se na výrobě dalších komplexů, celkem 20 až 30 projektů. Pod jejich rukama v současné době vzniká další, a sice vodní hrad Švihov, který by měl do parku putovat koncem srpna. Do konce roku je v plánu ještě Bouzov. A jaká je největší vize a sen modelářů? „Výroba Pražského hradu. Tenhle sen, kdyby vyšel, znamená práci na další tři roky,“ dodal Jirsa.