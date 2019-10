V průzkumu věnovaném pocitu bezpečí bylo v Sokolově osloveno 400 lidí od 15 let. Nejcitlivějším společenským problémem je podle dotázaných obchod s chudobou.

Sokolovská ulice U Divadla | Foto: Deník / Roman Cichocki

Následuje politická situace a kriminalita. Oproti průzkumům z let minulých naopak kleslo znepokojení z nezaměstnanosti. „Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký problém, to byla pro nás zajímavá informace. Patrně se o tom hodně mluví, ale také se to asi projevuje každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak sev průzkumu opakují stejné věci, ať už jde o problematické skupiny nebo problémové lokality,“ uvedl sokolovský a zároveň krajský radní Petr Kubis.