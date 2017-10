Vichřice odřízla od elektřiny tisíce domácností

Karlovarský kraj – Bez dodávek elektrického proudu bylo v Karlovarském kraji dnes kolem 10 hodiny ještě kolem 6000 domácností.

Vichřice, která se prohnala v neděli Karlovarským kraje, vyvracela stromy, trhala střechy a odnesla to i řada automobilů.Foto: PČR, HZS, Deník

Energetici museli řešit na 25 poruch na vysokém napětí. Podle mluvčí Skupiny ČEZ Michaely Jírovcové je na odstraňování následků vichřice nasazený maximální počet lidí včetně externích firem. Situace by se tak měla postupně zlepšovat.

Nejvíce závad způsobených vichřicí a poškozením elektrického vedení je v současnosti k řešení na Karlovarsku, bez proudu ale zůstávají i některá místa v ostatních částech kraje. „Jsme už druhý den bez proudu a dovolat se na zákaznickou linku ČEZ je nadlidský úkol,“ řekl včera obyvatel Smolné u Kraslic Miroslav Kmec. „Dva dny bez elektřiny a můžeme vyhodit všechny potraviny. Sousedům se podařilo na ČEZ dovolat a bylo mu pouze řečeno, že musí vyčkat,“ zlobí se obyvatel Smolné.

Například Městské lesy v Kraslicích je včera odhadly na šest milionů korun. Rada města bude navíc patrně již dnes rozhodovat o vydání zákazu vstupu do lesů. „Silný vítr způsobil ohromné polomy a pohyb lidí v lesích je nyní velice nebezpečný,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Se zákazem vstupu do lesů starosta Abertam neváhal. „Vkročit teď do lesa je vysoce nebezpečné. Stromy už sice nepadají, ale je tolik spadlých stromů, které jsou zaklíněné a napružené, že jeden špatný krok nás může stát zdraví,“ řekl starosta Abertam Zdeněk Lakatoš. Město nebylo nijak zásadně postihnuté. To se bohužel nedá říct o nedalekém Plešivci. Lanové centrum je tady prakticky srovnáno se zemí.

Signál mobilních operátorů i elektřina v Abertamech jdou, výpadek byl jen krátký. To se ovšem nedá říct o blízkém Perninku, Potůčkách ani Blatné. Tam signál není a elektřina také stále nejde.

Skiareál Klínovec vyvázl bez větších problémů. Na sjezdovkách leží polámané stromy a jsou poničené dvě sedačky. Ve skiareálu Neklid nemají také žádné pohromy. Jeden strom se při pádu opřel o vlek, ale s tím si hasiči hravě poradí.

Operační středisko Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přijalo během neděle 167 oznámení. Policisté z celého kraje vyjížděli na desítky různých případů, které se týkaly převážně poškození vozidel. Poškozený bylo nejčastěji způsobeno pádem stromu nebo ulétlými kusy střech. Dokonce odlétla také podlážka z lešení, která poškodila zaparkované vozidlo v Karlových Varech. Na Chebsku zase policisté vyjížděli k poškození vozidla trampolínou, která odlétla sousedovi ze zahrady. Výjimkou nebyly ani spadlé sloupy veřejného osvětlení a elektrického vedení. Policisté také často svými vlastními silami pomáhali odklízet stromy či větve z komunikací.

„Řešili jsme také mnoho dopravních nehod, kdy díky silnému poryvu větru a mokré vozovce, řidiči bourali. Při dvou dopravních nehodách došlo k lehkému zranění, jinak se všechny ostatní nehody obešly bez zranění,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Böhmová.