Redakce Deníku zveřejňuje druhou část videoseriálu z bouřlivého května 1945, které natočila První pěší a devátá obrněná divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku.

Video: Podívejte se na unikátní záběry z května 1945 na Karlovarsku - II. díl | Video: Skupina první pěší a deváté divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku

Poslední dny druhé světové války byly na Karlovarsku velmi dramatické. Díky americké armádě se 8. května dostala správa města Karlových Varů do rukou Čechů, tedy den poté, co byla v Remeši podepsána kapitulace Německa. Podívejte se na unikátní video pořízené mezi 9. až 11. květnem roku 1945, které mapuje první poválečné dny na Karlovarsku. Další díl přinese redakce Deníku 8. března.

„V úterý 8. května 1945 se v Karlových Varech dva američtí důstojníci (poručík Eugen Fodor, sgt.Kurt Taub - řidič vozu Nathan Shapiro) zúčastnili jednání ČNV se starostou dr. Krämerem a všech německých funkcionářů a pomohli svou přítomností při převzetí správy města do českých rukou a poté pokračovali v cestě do bojující Prahy. Seržant Kurt Taub sehrál významnou roli při převzetí správy města Karlovy Vary do českých rukou, ale pak i v pokusu o pomoc bojující Praze, kdy členové pražského vrcholného Českého orgánu měli možnost poprvé mluvit s americkými vojáky,“ vysvětluje na svých webových stránkách Karlovarák Kristin Houf, syn Jaroslava Houfa, zvaného Fo-Fi-Fo, fotografa, který byl 10. května 1945 vyslán redakcí pražských novin jako fotoreportér do Karlových Varů, aby na Karlovarsku a v pohraničí zdokumentoval poválečnou atmosféru. Známý fotograf byl následně v 50. letech souzen za špionáž, stal se režimu nepohodlný a v roce 1970 umřel za nejasných okolností.

Konec 2. světové války na Karlovarsku.Zdroj: Archiv Kristiana Houfa

Americkým vojákům se podařilo v karlovarském regionu dopadnout i nacistické špičky „8.května 1945 zastavuje americká hlídka nad Loktem vozidlo s bílým praporem. Ve voze sedí tři osoby z nichž jedna je vůdce sudetských Němců Konrád Henlein. Henlein musí přesednout a je americkou hlídkou odvezen na posádkové velitelství v Lokti. V noci je pak převezen do Chebu k výslechu a následujícího dne 9. května je na nákladním autě převezen do Plzně, kde v noci na 10. května spáchal sebevraždu - přeřezal si žíly na zápěstí skly z brýlí,“ vypráví Kristin Houf.