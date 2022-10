"V rámci poptávkového řízení jsme oslovili tři architektonická studia. Do soutěže se nám ale nakonec přihlásil ještě čtvrtý uchazeč. Vzhledem k tomu, že všechny čtyři architektonické kanceláře jsou velmi kvalitní, hodnotící komise rozhodla, že studii nakonec zpracují všechny čtyři," vysvětlil ředitel KAM Adamec.

Vánočním stromem v Karlových Varech bude stříbrný smrk, roste ve Dvorech

Každá tak nyní vytvoří svou vizi nové podoby celé lokality. "Se všemi se uzavře smlouva, každé studio dostane za tuto práci zaplaceno, a to 460 tisíc korun včetně DPH," upřesnil Adamec s tím, že navýšení rozpočtu na zpracování návrhů musela tento týden odsouhlasit rada města.

Podle Adamce budou mít architekti nyní dva až tři měsíce čas na zpracování návrhů. "Ideální by bylo, abychom během ledna měli studie k dispozici. Následně se vybere ta nejlepší, na základě níž se zpracuje projekt. Ten musí být do konce příštího roku hotový, abychom nejpozději v roce 2024 mohli s rekonstrukcí začít. I když nás tlačí čas, jsem toho názoru, že stihnout se to dá," dodal ředitel KAM.

VIDEO: Bezdomovci nevěří, že se pivovar v Rybářích bude bourat

Záměr přeměny křižovatky U Becherovky odpovídá připravované studii širšího území, které začíná U Solivárny a končí až u Tuhnické lávky. I když se v rámci diagnostiky řešilo, zda Chebský most zůstane po rekonstrukci v nynější podobě, nebo se rozšíří, odborníci se nakonec shodli na současné verzi. Otázka, zda tam bude ponechán aktuální provoz, nebo se utlumí jen pro složky integrovaného záchranného systému a městskou hromadnou dopravu, čímž by z něho vznikl most městského typu, ale není stále rozhodnuta. "Most plánujeme stále stejný, tedy se dvěma jízdními pruhy. Ano, je ale pravda, že s ním počítáme do budoucna spíše jako s městským. Abychom tam provoz mohli nejdříve utlumit, musí stát přes Ohři ovšem nový, a to plánovaný Charkovský. Jenomže to je opravdu budoucností. Náklady na něj podle hrubých odhadů mohou dosahovat až 400 miliony korun," uvedl letos v září Adamec. Dvorský most, který město otevíralo vloni, stál přibližně 150 milionů. Podle Adamce je ale plánovaný Charkovský mnohem delší a také komplikovanější, protože musí překonat i železniční trať a napojit se na průtah. "Představa harmonogramu prací, které máme v daném území v úmyslu, je tedy, že nejdříve by se stáhla doprava z křižovatky U Becherovky pod komunikaci, přičemž provoz na Chebském mostě by zůstal stejný. Pak by se mohlo začít s výstavbou Charkovského mostu. A teprve následně po jeho dokončení by se z Chebského mohl stát most městského typu," doplnil Adamec.