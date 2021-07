K poslednímu velkému konfliktu tam došlo o tomto víkendu, i když tam mají policisté zvýšený dohled. Situací se intenzivně zabývá už i radnice.

Zásah v Jaltské | Video: -

Opakované zásahy jak státní, tak i městské policie, rušení nočního klidu, potyčky, konflikty, trestná činnost. To vše je důvodem, proč vedení města Karlovy Vary uvažuje o nové vyhlášce, která by se týkala jen podniků v lokalitě třídy Dr. Davida Bechera a Jaltské ulice a omezovala by provozní dobu do 23. hodin. Naposledy tam bylo velmi rušno minulý víkend, kdy na místo přijelo hned několik hlídek policie údajně kvůli ukradenému mobilu a velké rvačce.