Redakce Deníku zveřejňuje první část videoseriálu z bouřlivého května 1945, které natočila První pěší a devátá obrněná divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku.

Video: Unikátní záběry z května 1945 na Karlovarsku | Video: První pěší a devátá obrněná divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku

Poslední dny druhé světové války byly na Karlovarsku velmi dramatické. Díky americké armádě se 8. května dostala správa města Karlových Varů do rukou Čechů, tedy den poté, co byla v Remeši podepsána kapitulace Německa.

Dramatické květnové dny roku 1945 v Karlových Varech - zastavený ústup německé armády ve Dvorech.Zdroj: Archiv Kristiana HoufaPodívejte se na unikátní video pořízené mezi 9. až 11. květnem roku 1945, které mapuje první poválečné dny na Karlovarsku. Další díl přinese redakce Deníku 1. března. „Postup Američanů však nebyl příliš rychlý. Jednak bylo americké velení pod drobnohledem tisku a proto si nemohlo dovolit vysoké ztráty. Dalším důvodem byl místy tuhý odpor ze strany vojáků wehrmachtu a zvláště pak Waffen-SS. Ještě než však stačily jednotky dospět do Karlových Varů, byla 7. května 1945 podepsána kapitulace a zastavena veškerá bojová činnost a veškerý postup. Úkolem amerických vojáků 9.obrněné divize v prostoru Karlových Varů poté bylo navázat bezkonfliktní styk s prvosledovými jednotkami Rudé armády. K prvnímu styku s ruskými vojáky došlo ve čtvrtek 11.května, kdy se předsunutý průzkum US Army setkal s kolonou prvních do Varů přijíždějících vojáků Rudé armády, a to nad Karlovými Vary na Hůrkách, což svědčí o tom, že do města již tento den vstoupilo několik vojáků americké armády, i když se již v té době nebojovalo a Karlovy Vary opouštěly kolony německých vojáků. Je prokázáno že se již 3. a 7.května ve městě pohybovalo několik amerických vojáků,“ vysvětluje na svých webových stránkách Karlovarák Kristin Houf, syn Jaroslava Houfa, zvaného Fo-Fi-Fo, fotografa, který byl 10. května 1945 vyslán redakcí pražských novin jako fotoreportér do Karlových Varů, aby na Karlovarsku a v pohraničí zdokumentoval poválečnou atmosféru. Známý fotograf byl následně v 50. letech souzen za špionáž, stal se režimu nepohodlný a v roce 1970 umřel za nejasných okolností.

Zdroj: První pěší a devátá obrněná divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku

Americkým vojákům se podařilo v karlovarském regionu dopadnout i nacistické špičky „8.května 1945 zastavuje americká hlídka nad Loktem vozidlo s bílým praporem. Ve voze sedí tři osoby z nichž jedna je vůdce sudetských Němců Konrád Henlein. Henlein musí přesednout a je americkou hlídkou odvezen na posádkové velitelství v Lokti. V noci je pak převezen do Chebu k výslechu a následujícího dne 9. května je na nákladním autě převezen do Plzně, kde v noci na 10. května spáchal sebevraždu - přeřezal si žíly na zápěstí skly z brýlí,“ vypráví Kristin Houf.