V programu je pro období 2021–2027 k dispozici celkem 42,7 miliard, o něž se kraj podělil s Moravskoslezským a Ústeckým krajem, které jsou také zařazeny mezi strukturálně postižené regiony. Tyto uhelné regiony se potýkají s řadou problémů souvisejících s jejich průmyslovou historií i s probíhajícím odklonem od uhlí. Je to především vyšší nezaměstnanost, a to zejména v okresech spojených s těžbou uhlí. Dále se jedná o průměrné nižší příjmy, nižší vzdělanost, koncentraci vyloučených lokalit, odliv mladých lidí a s tím spojené stárnutí obyvatel. Nezanedbatelné jsou i rozsáhlé plochy po těžbě, které tvoří bariéry pro regionální rozvoj.

Fond pro spravedlivou transformaci je klíčovým nástrojem pro podporu těchto území. Měl by zabránit prohlubování nerovností mezi regiony a zmírnit negativní dopad transformace na obyvatele regionů, zejména pak na zaměstnance postižených odvětví. Řídicím orgánem programu je ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí České republiky.

Karlovarský kraj začal s přípravou strategických projektů, ovšem jejich výběr ostře kritizovala opozice, především hnutí ANO. Výhrady měla i SPD.

Peníze z Fondu spravedlivé transformace jsou primárně určeny pro projekty podporující investice do malých a středních podniků, vzniku nových podniků, výzkumu a inovací, obnovy životního prostředí, ekologické energie, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, programů pomoci při hledání zaměstnání a aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání, jakož i přeměna stávajících uhlíkově náročných zařízení, pokud tyto investice vedou k výraznému snížení emisí a k ochraně pracovních míst.

A podle krajské opozice toto kraj nedodržel. Kritizovala netransparentní výběr projektů, i to, že mezi vybranými projekty chybí ty, které je možné vnímat jako takzvaně produktivní investice, které podpoří vznik nových pracovních míst a přilákají do kraje kvalifikované lidi. A to například ašskou Vlaštovku, která má oživit tento příhraniční region, rekonstrukci horského hotelu Klínovec a projekt České zemědělské univerzity v Praze nazvaný Krajina 2030+. Podle ANO měly být vybrány úplně jiné projekty. Například ty ze Sokolovska, které bylo nejvíce postiženo těžbou hnědého uhlí. Vedle netransparentního výběru projektů poukazovala opozice i skutečnost, že mezi vybranými projekty chybí ty, které je možné vnímat jako takzvaně produktivní investice, které podpoří vznik nových pracovních míst a přilákají do kraje kvalifikované lidi.

Hejtmanství si ale projekty obhájilo a kromě Klínovce, od jehož opravy odstoupil strategický partner Božího Daru, je úspěšně dokončuje či na dalších pracuje.

Do seznamu projektů, které mají už vydané tak zvané rozhodnutí o přidělení dotace, a tedy se mohou realizovat, jsou Krajské kulturní a kreativní centrum, Krajské inovační centrum, Centrum lázeňského ústavu, rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové keramické a sklářské školy, Sokolovská investiční a green development, Chytrá krajina 2030+ a projekt Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. "Za naše území zatím nemá vydáno rozhodnutí 4K, Klínovec a Medard, ovšem u Medardu je to zřejmě skutečně otázka několika málo dnů," uvedla Jitka Čmoková, krajská mluvčí.

A jak jsou lídři politických stran a hnutí, které kandidují do letošních krajských voleb, spokojeni s tím, jak Karlovarský kraj využívá prostředky určené pro strukturálně postižené regiony?

Hejtman Petr Kulhánek, lídr kandidátky STAN, spokojen je. "Využití těchto prostředků ve výši více jak šesti miliard je už v běhu. Strategické projekty v hodnotě tří miliard byly schváleny evropskými orgány a stejně tak z tematických výzev již proudí do Karlovarského kraje více jak půl miliardy do středních a základních škol na zlepšení jejich infrastruktury.

Jasné ne zaznělo od Jany Mračkové Vildumetzové, lídryně ANO. "Většina vybraných projektů našemu kraji a lidem nepomůže. Nepřinese jim nová dobře placená místa. Potřebujeme smysluplné projekty, ne agentury. A projekty byly vybrány netransparentně," tvrdí.

Jiří Vaněček, lídr ODS s podporou TOP09 se domnívá, že v zásadě ano, protože ODS je součástí současné koalice. "Kdybychom však měli větší vliv na tuto problematiku, tak bych za sebe očekával větší množství tak zvaně tvrdých projektů a zapojení konkrétních podnikatelských subjektů do těchto projektů, protože v současné době jediným významným zaměstnavatelem, který se na tomto podílí, je Sokolovská uhelná.

Jindřich Čermák, dvojka na kandidátce Pirátů, lídrem je Markéta Monsportová, je tohoto názoru, že ano. "Protože kromě těch investic do betonu se konečně daří více investovat do lidí, do takzvaně měkkých projektů, které sice na počátku nemají přínos ihned viditelný, ale jejich efektivita se prokáže v čase," míní.

Jitka Pokorná, lídryně hnutí Srdcem kro kraj, uvedla, že výběr strategických projektů vyvolal velkou diskuzi. "Ale nyní je koncepce schválena a je potřeba ji dokončit. Jsem ráda, že Sokolov má svůj malý operační program spravedlivé transformace, takže za mne ano."

Dalibor Blažek, lídr hnutí Místní, spokojen není. "Protože prostředky pro strukturálně postižené regiony já nevnímám. Jako bývalý starosta jsem program Restart vůbec nezažil, dneska tady máme prostředky z Fondu spravedlivé transformace, to je skvělé, ale myslím si že stát a vláda, ať jakákoliv by se měla více zajímat o to, jak probíhá život v Karlovarském kraji, ale i v Ústeckém kraji, s více pomocí. A nemusí to být finanční prostředky, ale třeba s hledáním strategického investora a tak dále," říká.

Martin Maleček, lídr hnutí VOK, uvedl, že ne. "Neřeší více pracovních míst hlavně pro regiony postižené útlumem těžby."

Nekompromisní ne zaznělo z úst Karly Maříkové, lídryně SDP. "Tyto prostředky by se daly využít mnohem lépe, jako tomu je v Moravskoslezském kraji a dokáži si představit, že touto cestou by měl jít i Karlovarský kraj."