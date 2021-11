„Jídla potřebujeme pořád více, jelikož neustále přibývá lidí v tíživé životní situaci, kteří se obracejí buď přímo na nás, nebo na naše odběratelské organizace, jako jsou charity, sociální služby a neziskové organizace pomáhající osobám v nouzi,“ říká ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek.

„Kromě potravin ale naše organizace potřebuje také finanční prostředky na provoz. A jelikož se nám navýšil obrat, abychom mohli uspokojit stále se zvyšující poptávku po potravinové pomoci, vzrostly nám pochopitelně i náklady. Vedle rozdělování potravin jsme totiž po celou dobu koronavirové krize pomáhali také s distribucí respirátorů a jednorázových roušek. A nyní nám akutně chybí finance na krytí provozu v závěru roku. Ano, právě tento čas je pro naši potravinovou banku nejnáročnějším obdobím,“ vysvětluje.

Do Sbírky potravin se v sobotu v Karlovarském kraji zapojilo více než padesát obchodů. Ve čtrnácti z nich měla potravinová banka přibližně sto padesát dobrovolníků. „Doba je složitá, a tak i nám se stalo, že někteří dobrovolníci museli kvůli náhlému onemocnění nebo karanténě svoji účast odříct.“ pokračuje Milan Hloušek.

Do sbírky potravin se zapojila i seniorka z Ostrova nad Ohří Emílie Přibylová. „Snažím se pomáhat každý rok a vždy si na to ze svého důchodu dávám peníze na stranu. Minulý rok jsem nakoupila celý nákupní košík a v obchodě byli z toho velice překvapení, že jako důchodce něco takového dělám, ale já to dělám ráda a s láskou. Pokud je to možné, tak posílám každý rok příspěvky na Člověka v tísni nebo Unicef. Dělá mi radost, že díky mému daru může mít například jedno z dětí příjem jídla i na několik měsíců. Vím, že situace u nás není také moc příznivá, když jsou mezi námi například matky samoživitelky, které se dostaly do tíživé životní situace. Věřím, že společně budeme moci pomoct potřebným. Vždyť tato doba není jednoduchá, tak si pojďme pomáhat,“ uvádí.

Na podzim roku 2020 vybrala Sbírka potravin v Karlovarském kraji 14,2 tuny potravin a drogerie. „Moc si přejeme, abychom kromě jídla doplnili náš sklad i drogerií, zejména dětskou hygienou, dětskými plenami, pracími prášky a čisticími prostředky,“ sděluje ředitel.

Celkové výsledky se ale ještě sčítají. "Budeme je upřesňovat celý týden. Dá se říct, že každý obchod je jiný a v každém městě jsou rozdíly. Bylo znát, že by lidé chtěli pomáhat a pomáhali, ale často jsme slýchávali, že by dali víc, ale kvůli své finanční situaci poskytovali tolik, kolik mohli, takže situace, která teď vládne ve světe doléhá na většinu populace. Objevil se i senior, který nakoupil plný košík. Vždy jsou to pro nás silné okamžiky. Atmosféra byla příjemná. V Sokolově nám dobrovolně pomáhali i skauti, byli velkou pomocí. Tito mladí chodí opakovaně a baví je to. Na Mikuláše chystáme dělat balíčky pro děti a poté na Vánoce chceme přispět rodinám s dětmi, aby měli také pěkné Vánoce. Náročný pro nás bude i celý příští týden, kdy budeme muset svézt výtěžek sbírky ze všech prodejen a vše naskladnit. Následně zahájíme výdej, který se nezastaví až do Vánoc. Doufejme, že o nich nakonec budeme moci říci, že jsou štědré a veselé,“ uzavírá Milan Hloušek.