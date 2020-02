Nadcházející víkend se i na Karlovarsku ponese v duchu masopustů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Koná se hned ve dvou obcích, a to ve Valči a v Horách. Sraz masek ve Valči je v sobotu 22. února, a to už v 9 hodin ráno u hospody U Slavíka. Půjde o tradiční průvod obcí za doprovodu živé muziky, který pořádají dobrovolní hasiči Valeč. O den později pak vyjdou masky i v Horách, a to tedy v neděli 22. února. Sraz masek na veselý masopustní průvod je ve 13:30 hodin u Neudertových (č.p. 1).