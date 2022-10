Budoucí starosta Ostrova David Hanakovič (ANO) byl podle informací Deníku před lety pravomocně odsouzen za braní úplatků a dostal za to podmínku. Dopustil se toho jako strážník Městské policie v Ostrově, kdy si pro něho a jeho kolegu přišli v roce 2007 policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. I když on sám odpověděl, že s touto kauzou, která se týkala skupiny lidí kolem Zádamských, nemá nic společného, předsedkyně krajské organizace hnutí ANO 2011 Jana Mračková Vildumetzová se rozhodla kvůli aktuálním informacím svolat krajské předsednictvo ANO. Už v pondělí má být Hanakovič zvolen novým starostou Ostrova, protože právě v tento den se od 15 hodin koná ustavující zastupitelstvo.

"Nevěděla jsem o tom a dočetla jsem se to až z novin. Informace mě zaskočily, a proto jsem hned obvolala místní a oblastní předsedy našeho hnutí. Právě svolávám krajské předsednictvo, na nějž pozvu i pana Hanakoviče. Buď se bude konat ještě ve čtvrtek večer, nebo v pátek dopoledne," sdělila redakci předsedkyně krajského ANO.

Kryla policie gang vyděračů?

Koalici spolu s vítězným ostrovským ANO tvoří také Místní hnutí za harmonický rozvoj (MHHR), které navrhlo jako zástupce starosty a na post 1. místostarosty Pavla Čekana, někdejšího ostrovského starostu. Ten poslední léta ale strávil v opozici, zatímco Hanakovič byl radním od roku 2018 do letoška, a to v rámci koalice s ODS. Starostou byl za ODS Jan Bureš. "My jsme minulost pana Hanakoviče vytáhli už na ustavujícím zastupitelstvu v roce 2018, protože jsme s tím měli problém. Tehdy to panu Burešovi nevadilo a vzal si ho do koalice. Zda mi to teď už nevadí? Sestavování koalice je o politické taktice. Já chci znát jeho odpověď, jak to bylo s jeho odpovědí pro vás, kde to zapřel. Jinak trest má zahlazený a je to pro něj už vyřešené, svůj trest si odpykal," reagoval Čekan na aktuální informace.

Před svou politickou kariérou to byl právě on, kdo nahradil v rušné době kolem let 2007 na postu velitele ostrovské městské policie Evžena Potopalského. Jak Čekan dodal, velitelem se stal v červenci roku 2008. Hanakovič a druhý strážník byli obviněni rok před tím. "Nezajímal jsem se ale, jak tehdy jejich trestní stíhání dopadlo, informace jsem nedostal. Město navíc nebylo poškozeno a nebylo ani žalující stranou," poznamenal kandidát na prvního ostrovského místostarostu.

Budoucí starosta Ostrova měl před léty oplétačky kvůli úplatkům. Popřel to

Svou reakci na situaci v Ostrově bez vyzvání poslal i Libor Bílek, budoucí ostrovský radní za Unii sportu: "Byl jsem několikrát v radě města, pod různými starosty. A teď proč vám píši až z Kapverdských ostrovů, kde jsem na dovolené. Kdysi dávno jsme Karlovarky odebírali do naší restaurace Atlantis, protože to byl deník, který informoval, mimo jiné, o dění v našem kraji a my těch akcí dělali a pořád děláme docela dost a pravidelně o našich akcích v Atlantisu byli informováni čtenáři. Nyní, bohužel, koukám, se z tohoto deníku stává bulvár a pomlouvačný plátek na zakázku lokálních politických rivalů. Docela mne to překvapuje a mrzí. Takové rádoby senzacechtivé noviny bych si určitě nekoupil a do své provozovny neumístil. Kdybyste náhodou chtěla zjistit nějaké informace o mně, tak mým největším společenským prohřeškem je asi ztráta řidičského průkazu za rychlou jízdu na motorce a dvakrát jsem byl řešen na úřadě v Ostrově, za "neúměrné" chování k nepřizpůsobivým hostům naší restaurace."