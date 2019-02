V Karlovarském kraji tak byla nemocnost na úrovni 1222 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s předchozím kalendářním týdnem představovalo vzestup o 13,9 procenta.

Podle informací Krajské hygienické stanice v Karlových Varech došlo k vzestupu počtu onemocnění v regionu ve všech věkových skupinách, nejvyšší nárůst počtu nemocných, a to o 29,6 procenta, byl ale evidován ve věkové skupině dospělých od 25 do 59 let.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji byla v 6. kalendářním týdnu v okrese Cheb s 1446 nemocnými na 100 000 obyvatel a nejnižší v okrese Karlovy Vary s 954 nemocnými na 100 000 obyvatel. Na Sokolovsku pak představovala nemocnost 1317 lidí na 100 000 obyvatel.

Oproti předchozímu týdnu došlo k vzestupu počtu akutních respiračních onemocnění v okrese Karlovy Vary o 31,4 procenta a v okrese Sokolov o 24 procent. Pokles počtu nemocných byl zaznamenán jen na Chebsku, a to o 3,5 procenta.

V šestém kalendářním týdnu bylo v Karlovarském kraji hlášeno 15 nových potvrzených případů chřipky. V sezóně 2018 až 2019 (od 30. kalendářního týdne 2018 do současnosti) evidují hygienici v Karlovarském kraji celkem 23 potvrzených případů chřipky, a to zejména v dospělé populaci. „Onemocnělo 11 mužů a 12 žen. Laboratorně bylo potvrzeno 21 případů chřipky A a dva chřipky B.

„V sedmi případech měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO, JIP a a na interním oddělení. Šest pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u deseti pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U čtyř klinicky závažných případů chřipky došlo k úmrtí,“ informovala Martina Prokopová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Kvůli nárůstu počtu ARI už zakázaly návštěvy na všech lůžkových odděleních nemocnice v Karlových Varech, v Chebu a v Ostrově. Nemocnice Sokolov návštěvy nedoporučuje.