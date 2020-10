Nyní ji musel ale její pořadatel, taneční mistr Vladimír Hána, zrušit. O to víc se prý bude těšit na její další ročník v příštím roce.

„Všechno jsem měl už nachystané, domluvené ubytování, objel jsem sponzory, kteří na soutěž přispívali, a nakonec nic nebude,“ posteskl si Hána. „Po dlouhých osmadvaceti letech se sami účastníci začali kvůli covidu--19 odhlašovat ze soutěže. Kdyby totiž přijeli, museli by pak jít do karantény a kromě toho by ani v sále nemohli být diváci,“ sdělil taneční mistr.

Letos se do Chebu chystaly taneční soubory hned z několika evropských států.

„Měl jsem domluvené tanečníky z Holandska, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a samozřejmě z České republiky,“ vyjmenoval Vladimír Hána.

Taneční soutěž je mezi lidmi velmi oblíbenou zábavou. Vzpomíná na ni i Hana Králová z Chebu. „Je škoda, že se letos soutěž neuskuteční, byla to vždy super zábava. Vladimír Hána udělal z této akce super představení. Zdraví je ale přednější,“ sdělila pravidelná divačka.