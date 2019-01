Karlovy Vary - Ve zkratce by se dalo říct, že Vít Hořejš býval dobrým politikem. Kdysi to dotáhl až na radního karlovarského magistrátu. A nyní? Pád až na samé dno. Zatčení, vazba, obvinění, soud. Verdikt? Tři a půl roku natvrdo. Nyní začíná znovu od nuly. Z vězení vyšel koncem letošního července a snaží se znovu žít. My jsme se Víta Hořejše proto zeptali:

Vít Hořejš býval politikem. Kdysi to dotáhl až na radního karlovarského magistrátu. | Foto: Foto Deník

Dvaadvacet měsíců jste strávil ve vazbě. A to kvůli sdružení AC Start a Karlovarské sportovní. Můžete krátce vysvětlit, co bylo meritem věci vašeho případu? U soudu jste se zpovídal ze zločinů zpronevěry, poškození věřitele a přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Toho jste se měl dopustit právě jako jednatel AC Start.

V úvodu uvedených obvinění jsem byl zproštěn. Tedy meritum neexistuje. Ve věci přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku jsem se „dopustil" uzavření smlouvy o půjčce, která měla být nevýhodná, a dále dostal AC pokutu od Ministerstva obrany za nedodržení termínu splátky kupní ceny.

Z mého pohledu se jedná o kriminalizaci obchodní činnosti a za pomoci Trestního řádu a umísťováním do kriminálu se řeší kauzy, které by se měly řešit občanskoprávním soudem ect.

Okresní soud v Karlových Varech vás nakonec odsoudil ke třem a půl roku vězení. Odvolal jste se? Souhlasíte se soudním verdiktem?

Odvolal jsem se, požaduji úplné zproštění, z toho vyplývá, že s rozsudkem nesouhlasím. Pokud ale neuspěji, pak požádám o podmínečné propuštění. Nebyl jsem nikdy trestán, možná že by to mohlo vyjít.

Tvrdíte, že jste obětí mafiánů. Kdo to má být?

Hlavní postavou je pan Lukmanov se svojí kamarádkou. Doufám, že mě oba ve státním zařízení vystřídají. Místa je tam dost.

Areál AC Start jde nyní do insolvenčního řízení a město zvažuje, že jej zpět odkoupí. Ovšem nejnižší vyvolávací cena je 45 milionů, což je podle vedení města příliš drahé. Býval jste karlovarským radním, jak byste postupoval vy? Zvlášť když město areál kdysi získalo za korunu…

Město nikdy nebylo vlastníkem areálu, tudíž to, že jej ono či AC Start získaly za korunu, je trvalá mystifikace lidí. Od roku 1961 jej měl v trvalém užívání AC Start a tento majetek pak v roce 2003 stát na tento sportovní klub převedl. Ovšem s podmínkou, že se deset let nesmí prodat. Tudíž letos už by byl jeho prodej možný. A do roku 2013 se pochopitelně mohlo jednat v mantinelech smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Cena 45 milionů za AC Start při ploše 60.000 m2 je otázkou. Já jsem měl kupce za troj- až čtyřnásobně vyšší cenu, projednával jsem uzavření smlouvy a náhle jsem byl ve vazbě. Náhoda? Asi ano.

Přesto si myslím, že by město mělo areál koupit. Má daleko větší šance na získání dotací a scelit tak toto území pro moderní sportoviště.

Existuje ještě sdružení AC Start? Nyní přece vzniklo sdružení SC Start, které má atletický areál ve správě.

Sdružení AC Start existuje, ale je v úpadku.

Je součástí insolvenčního řízení na areál AC Start také dům, v němž jste bydlel?

Ne, to ne. Ten byl mé rodiny. Během let jsem do oprav investoval pět milionů. Jsou v něm dva byty o rozloze 150 metrů čtverečných, patří k němu garáž, dílna, ubytovna pro osm lidí a obchod. Jeho hodnota je tak přibližně osm až deset milionů, ale dražit se bude za 3,5 milionu.

Jak jste se cítil po propuštění z vazby po tak dlouhé době? O koho jste se v té době mohl opřít?

Po propuštění bylo všude moc světla, člověk odvykl sluníčku a normálnímu dennímu světlu:-). Co říct k vaší otázce po dvou letech, jsem rád, že jsem venku.

Podporovali mě bráchové, manželka, později i jako exmanželka, vědomí, že venku mám dvě děti, a hlavně se mi pěkně vytřídili přátelé a ti, kteří zbyli, mě podporovali dopisy, návštěvami, posíláním čtiva, balíků atd. Tak se mi vytvořil seznam přátel, který už bych asi nechtěl moc měnit, a možná by takový seznam potřeboval za méně drastických podmínek každý z nás. Mohu jenom říci, že těmto lidem mohu být za jejich podporu „doživotně" vděčný.

Co nyní hodláte dělat? Jak se budete živit?

Především hodlám dělat, živit se budu prací, určitě nebudu sedět doma a plakat nad zkaženým životem. Vždyť jsem ještě mladej! A po padesátce život teprve začíná. A pochopitelně chci dětem vynahradit dva roky ztraceného života.

Kdybyste se zamyslel, udělal byste něco jinak? Muselo to vše dojít tak daleko?

Na přemýšlení jsem měl dva roky. Kdybych teď řekl, že bych neudělal něco jinak, byl bych asi blázen. Bohužel (nebo bohudík?) čas nejde vrátit. Vukliševič řekl správně, že jsem se obklopil a spolupracoval s nesprávnými lidmi, což je určitě má chyba a selhání, chcete-li vina.

Celá věc určitě i za stavu, který nastal, nemusela dojít do tohoto stavu, jsem přesvědčen, že kdybych nebyl ve vazbě, určitě by řada věcí byla řešitelných.

Jak plyne čas ve vazební cele? Jak jste si ho krátil?

Čas zde plyne velmi pomalu. Hodně jsem četl, i když knihovnu ve Vykmanově snad naposled doplnili koncem osmdesátých let. Tak jsem přelouskal i Dostojevského a Tolstého a několik dalších klasiků. Zejména Dostojevského Zápisky z mrtvého domu jsou ve vězení inspirativní četbou a vidíte, že se za 200 let kromě „knoflíků" nic nezměnilo. Vazba je institut, který prokazatelně slouží především ke zlomení lidí a k jejich absolutnímu ponížení, a na to tam je řada specialistů. Ale také jsem si téměř zničil oči, ono číst při třicetiwattové žárovce není zrovna jednoduché. Také jsem se snažil sportovat, kliky a dřepy se v cele dělat dají. A tak jsem zvládl za den až 2 000 kliků a 700 shybů. Byla-li by zdravá výživa, vylezl bych asi jako Arnold Schwarzenegger. Bohužel z knedlíků svalovou hmotu neuděláte. Ale zase jste podezřelý, že fyzičku si trénujte na přípravu k útěku.

Co vaši spoluvězni?

Kdybych chtěl, od spoluvězňů jsem se mohl přiučit, jak se vyrábí pervitin, jak se vykrádají obchody a pěstuje konopí. Věznice Vykmanov prostě není dobrá adresa.