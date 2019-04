Lázeňský trojúhelník opět oficiálně ožije. Blíží se totiž začátek další lázeňské sezóny. O květnových víkendech tak bude o zábavu postaráno. Například ve Františkových Lázních přivítají novou sezónu ve filmovém duchu, v Karlových Varech zase připravili novinku, koncert Karlovarského symfonického orchestru na Mlýnské kolonádě.

KARLOVY VARY

Do Karlových Varů i letos přijede družina Karla IV., která projede městem a pozdraví se s lidmi. Své historické ležení si opět rozbalí v sobotu ve Smetanových sadech. Příjezd Karla IV. bude ale jen jedním z vrcholů programu zahájení letošní lázeňské sezony v krajském městě. Tomu bude předcházet tradiční Večer města s předáváním cen města a udílením čestného občanství v Karlovarském městském divadle. Sobotní dopoledne pak naopak bude patřit rituálu žehnání pramenů, které povede apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

„Nedílnou součástí této slavnosti je celá řada koncertů, vernisáží, výstav a dalších akcí. Do těch jsme se snažili zapojit jak regionální umělce, tak jsme samozřejmě pozvali i hvězdy české hudební scény,“ uvedl vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy František Škaryd, který očekává, že rozpočet celého programu nepřesáhne částku dva a čtvrt milionu korun, což bude o několik set tisíc korun méně než v předešlém roce.

Z těch zvučnějších jmen jmenoval vedoucí odboru například 4TET s Jiřím Kornem, skupinu Poetika, Ondřeje Havelku s Melody Makers nebo zpěvačku Tonyu Graves.

Novinkou letošního programu je koncert Karlovarského symfonického orchestru na Mlýnské kolonádě, kde v sobotu odpoledne zazní Dvořákova Novosvětská. Koncert je volně přístupný a vedení orchestru si toto rozhodnutí velmi pochvaluje.

„Akce jsou naplánovány do celého lázeňského území a přilehlého okolí. Myslíme si, že jsme připravili zajímavý program, ve kterém si každý najde své, a nyní nezbývá než si samozřejmě přát pěkné počasí, protože pokud je krásně, tak naše město během tohoto víkendu opravdu žije naplno,“ dodal František Škaryd s tím, že víkendový program bude i letos ukončen v neděli odpoledne v areálu sv. Linharta takzvanými Sinatrovskými slavnostmi.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Tradičně druhou květnovou sobotu zahajují Mariánské Lázně svou lázeňskou sezonu. Letošní, 201. ročník se uskuteční od 10. do 12. května. Návštěvníci se opět mohou těšit na pestrý program, ve kterém nebude chybět tradiční žehnání pramenům, hudba různých žánrů, řemeslný i farmářský trh i aktivity pro nejmenší. Program začne už v pátek 10. května na kolonádě, oficiální část zahájí jako každý rok Slavnostním koncertem Západočeského orchestru. Posluchači si od 19.30 vyslechnou skladby Johanna Strausse, Antonia Vivaldiho a dalších. Jako sólisté se na housle představí Václav Hudeček, Jiří Vodička a Marie Hasoňová. Oficiální část bude pokračovat v sobotu 11. května. V 10 hodin se uskuteční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši bude celebrovat J.M.P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O.Praem, opat tepelský. V rámci slavnostního aktu na kolonádě, který bude následovat o hodinu později, požehnají církevní hodnostáři mariánskolázeňským pramenům, přítomné přivítají a projevů se ujmou představitelé města a církve. Prostor dostanou také významní hosté. Průvodcem páteční a sobotní částí akce bude moderátor Alexander Komarnický.

Bohatý je také kulturní program. Návštěvníci se mohou těšit na hudbu v podání Petra Kocmana, Václava Noida Bárty, Hany Holišové, Mistříňanky a mnoha dalších. Třešničkou na dortu pak bude pražská kapela Queenie World Queen Tribute Band. Ta patří k nejúspěšnějším v České republice a k jedněm z nejlepších na světě.

Nedělní program bude tradičně v režii Základní umělecké školy Fryderyka Chopina. Žáci pod vedením pedagogů předvedou vše, co se naučili.

Na letošní ročník si pořadatelé připravili dvě zajímavosti. V pátek se na kolonádě uskuteční Zdravotní STK pro muže i ženy. Tato zdravotní osvěta se bude konat ve spolupráci s Nadačním fondem Petra Koukala a se sdružením Mamma Help z Plzně. Hudební lahůdku pak připravilo na neděli mariánskolázeňské divadlo. V rámci koncertu zde vystoupí Václav Neckář se svou kapelou Bacily. Moderování se ujme herec, básník a hudebník Petr Batěk. Součástí programu bude i autogramiáda. „Václav Neckář zde oslavil koncertem své 75. narozeniny a projevil přání si ještě jednou zazpívat v divadle,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Svůj nedělní koncert nazval Ve stínu kolonád.“ Zahájení sezony se bude konat za přítomnosti několika historických osobností. O jejich ztvárnění se postarají členové Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně. Program zahájení lázeňské sezony myslí i na děti. Jim bude věnován prostor před hotelem Bohemia.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Na co se těšit mají i ti, kteří chtějí zamířit do Františkových Lázní. Zde zahájí 226. sezónu opravdu originálně, a to ohlédnutím za sto lety města ve filmu.

„Program návštěvníky přenese do doby před sto lety a ukáže příjezd filmařů Karla a Emanuela Deglových. Tito bratři jako první natočili dokument o Františkových Lázních,“ řekl starosta města Jan Kuchař. „A nebyli první a poslední filmaři, kteří si naše město oblíbili. Lidé si určitě vzpomenou na filmová dobrodružství Alfonze Karáska v lázních nebo roztržitého Petra Nárožného v komedii Ten svetr si nesvlíkej. Právě tato díla si budou moci vychutnat přítomní na velkoplošné obrazovce,“ podotkl. Chybět ale nebude ani tradiční program průvod mažoretek a orchestru, trh, svěcení pramenů a další. Dechový orchestr ZUŠ Cheb si připravil melodie z muzikálu Starci na chmelu, zazní také písně z oblíbeného muzikálu Mamma Mia, které proslavila skupina ABBA. Milovníky rock 'n' rollu potěší kapela Crazy Dogs. Na závěr vystoupí známá kapela Burma Jones. Organizátoři přislíbili i překvapení.

NEJEN TŘI MĚSTA

Slavnost ale nechystají jen tři města lázeňského trojúhelníku. Už 113. sezónu zahájí také v Jáchymově, a to v sobotu 25. a v neděli 26. května. V Lázních Kynžvartu se pak stalo tradicí spojit svěcení pramenů se Dnem dětí. (kor, bež, sim)