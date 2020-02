Posádka Hasičského záchranného sboru je v pohotovosti kvůli blížícímu se silnému větru, který zatím v Karlovarském kraji nedává o sobě příliš vědět.

Následky vichřice. Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Jak ale upozornil velitel čety směny A na stanici Karlovy Vary krajských hasičů Jiří Markusek, sílu varování meteorologů není radno podceňovat. "Předpokládáme, že vítr začne nabírat na síle kolem desáté hodiny večer. Už máme na to i posílená družstva," uvedl Markusek. Vítr by měl kulminovat ráno, a to kolem sedmé hodiny. Jde tedy o dobu, která je pro řadu domácností zlomová - lidé se dostávají do zaměstnání, děti do škol. "Vítr má být nejsilnější až do pondělních dopoledních hodin. V nárazech může dosahovat až sto kilometrů v hodině, na vrcholcích hor pak až sto dvacet pět," dodal.