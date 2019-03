Energetici vyhlásili v Karlovarském kraji kalamitní stav. Na vedení vysokého napětí popadaly desítky stromů. Energetici zaregistrovali v neděli večer na 120 poruch. Další pak na nízkém napětí. Do terénu vyjížděli i hasiči, kteří popadané stromy likvidovali.

Kalamitní stav vyhlásil ČEZ v neděli kolem dvaadvacáté hodiny. „Ihned jsme začali pracovat na obnovení dodávek elektřiny do postižených lokalit. Na řadě míst, především v lesních úsecích, to bylo pro naše lidi velmi nebezpečné o opravy tak zde budou pokračovat z bezpečnostních důvodů dnes od ranních hodin. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silné vichřice, dochází k přetrhání vodičů, poškození izolátorů,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy Michaela Jirovcová.

V pondělí ráno se situace mírně lepší, a to zejména proto, že silný vítr zasáhl Karlovarský kraj jako první.

„Počet poruch na vedení vysokého napětí k 7. hodině ranní sice zůstává stejný, kdy v Karlovarském kraji máme ještě 16 poruch, ale klesá počet domácností bez elektřiny. V kraji je to stále ještě na 4300 domácností. Na opravách intenzivně pracujeme, povolány jsou i smluvní firmy,“ dodala.

V průběhu neděle do sedmé hodiny večer vyjížděli hasiči v Karlovarském kraji v 53 případech poskytnout technikou pomoc. V naprosté většině se jednalo o odstranění popadaných stromů, které blokovaly průjezd na silnicích. Takto zasahovali například v Chebu, Bečově, Březové, Zádubu, Teplé, Dolním Žandově, Toužimi, Rotavě, Kladské, Jindřichovicích, Plesné, Černavě, Stanovicích, Aši, Abertamech, Dasnicích, Nejdku, Vojkovicích, Hlinkách, Lokti, Horním Slavkově, Liboci, či Manětíně. Uvolněné střechy nebo části střech pak hasiči odstraňovali či zabezpečovali v Sokolově, Toužimi, Aši, Plesné a Chebu. V Hranicích hasiči poskytli pomoc u pacientky, která je doma napojena na dýchací přístroj a po výpadku elektřiny hrozilo, že nebude moct tento používat.

Video ze silnici u Rotavy ve směru na Oloví

Nejsložitější zásah řešili hasiči v Ostrově na Karlovarsku, kde vítr shodil polovinu plechové střechy i s dřevěným krovem z budovy, kde sídlí i finanční úřad. Na místo vyjeli tři jednoty hasičů. Spadlé trosky ležely na ulici před budovou, pod troskami bylo několik zaparkovaných aut. „Hasiči začali s rozebíráním a odklízením trosek, aby mohli provézt důkladný průzkum místa pádu a tím vyloučit, že by pod spadlou střechou mohly být nějaké zraněné osoby. Zároveň začali provádět zajištění poškozené střechy na budově, aby nedošlo k dalšímu pádu. Místo zásahu bylo nutné z důvodu bezpečnosti celé uzavřít, prostor až do úplné odklizení trosek hlídala policie,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.