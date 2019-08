Škola začíná. Nákup pomůcek dělá rodičům pořádný průvan v peněžence. Školáci, zvláště prvňáci, totiž stojí tisíce korun.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Školní pomůcky někteří rodiče nakupují už od druhé poloviny prázdnin. „Seznam pomůcek jsme od školy dostali už na začátku srpna,“ řekla maminka dvou školáků, Martina Horká z Chebu. „Děti jsou dvě, takže jsem si to musela rozvrhnout. Přiznávám se, že jako samoživitelka procházím supermarkety, hledám ty nejlevnější a u některých pomůcek čekám na konec prázdnin, kdy jsou ceny nižší třeba i o polovinu. Vyplatí se to třeba u sešitů. Ty, které stály před čtrnácti dny sedm korun, jsou nyní za polovinu. A těch sešitů potřebují děti opravdu hodně, takže se to na stavu peněženky ukáže. I tak mě pomůcky pro obě děti vyšly na tři tisíce, a to jsem nemusela kupovat batoh, penál a kufříky, které mají synové z loňského roku,“ uvedla. „Zásadně jezdím do supermarketů, kde jsou akční ceny,“ řekla Jana Straková ze Sokolova. „Zatím jsem se vešla do tisícovky, ale nemám ještě aktovku, bačkory, boty na tělocvik a sešity. Takže počítám, že se dostanu k částce přibližně tři tisíce korun. A to k tomu musím ještě připočítat učebnice a pracovní sešity, které objednává přímo škola,“ dodala.