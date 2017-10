Vjezd pro auta na „Masaryčku“ bude o hodinu zkrácen

Karlovy Vary - O jednu hodinu méně budou mít k dispozici zásobovací automobily pro vjezd na pěší zónu T. G. Masaryka.

Pěší zóna plná automobilů, to je běžný ranní stav na karlovarské třídě T. G. Masaryka.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Dosud platí, že sem může zásobování od 6 do 10 hodin. Po úpravě to bude ale jenom do 9 hodin. Podle náměstka primátora Čestmíra Bruštíka se z „Masaryčky“ stala parkoviště, kdy řada aut neměla se zásobováním provozoven nic společného.

„Nový režim by mohl vstoupit v platnost do konce letošního roku, nebo nejpozději počátkem roku příštího. Počítáme s tím, že po nějaký čas, než si na to lidé zvyknou, bude platit režim domluvy a městská policie by neměla hned udělovat pokuty,“ poznamenal Bruštík. Odpolední čas pro vjezd zásobování od 18 do 19 hodin zůstane beze změny.

Především podnikatelé a majitelé provozoven na třídě T. G. Masaryka ovšem ze změny dvakrát nadšeni nejsou. Nejméně 130 jich vyjádřilo svůj nesouhlas se zkrácením času pro vjezd svým podpisem pod petici. „Řada obchodů otevírá až později a zkrácení času jim nevyhovuje. Magistrát dělá vše pro to, aby živnostníkům jenom komplikoval život,“ uvedla jedna z autorek petice.