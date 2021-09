Investice v řádu mnoha milionů korun potřebují objekty, které užívá Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (DDM). Nejde přitom jen o standardní zázemí, kam děti chodí na kroužky. Nutnou rekonstrukci totiž potřebuje Minizoo ve Staré Roli či oblíbený dětský tábor na Vladaři.

Vedení města Karlovy Vary, které jsou vlastníkem objektů a pod něž DDM spadá, řešilo před pár dny právě investice do Vladaře i Minizoo. "Skutečnost je kvůli nedostatku financí taková, že přemýšlíme, čemu dát přednost, kdo má větší prioritu, zda se soustředit na Vladař nebo na minizoo," připustil náměstek primátorky Josef Kopfstein.

Podle něho nyní přijde na řadu čistička v dětském táboře. "Stát bude 423 tisíc korun včetně DPH a pustíme se do ní co nejdříve. Připravujeme na Vladaři i další věci," uvedl Kopfstein.

DDM má podle její ředitelky Dany Babincové měsíčně k dispozici 148 tisíc korun, ročně je to tedy něco málo přes milion a tři čtvrtě. "Tyto peníze slouží na provoz. Musím za ně pořídit veškerý materiál, zaplatit plyn, elektřinu, uhradit pojistky a pořídit krmení pro zvířata. Žádné velké počiny se dělat nedají. Ale jsme rádi i za to. Chápeme, že finanční situace města není dobrá, ale naše objekty investice skutečně potřebují," poznamenala ředitelka DDM. "Konkrétně na Vladaři je toho opravdu třeba hodně, ale řada věcí se už udělala, například se opravila horní budova, kde je zázemí pro děti, pokoje a také společenská místnost. Udělala se také vrtaná studna, čímž se zvýšila její kapacita. Co vyžaduje velkou investici, je spodní budova s kuchyní, jídelnou, sklady a zázemím pro zdravotníky. Zatím je ale stále provozuschopná."

V objektu ve Staré Roli, kde se nachází i minizoo, je situace ještě žalostnější. Do budovy, která dříve sloužila jako školka, se zatím mnoho neinvestovalo, natož aby prošla adekvátní modernizací odpovídající 21. století, jenž by si zázemí sloužící pro děti rozhodně zasloužilo. "V současné době se zatím pustíme do odvlhčení objektu za 800 tisíc korun," prohlásil náměstek Kopfstein.

"Opravu by potřebovalo vlastně všechno. Střecha je špatná a zatéká do ní. Vevnitř se sice udělala sanační omítka, ale objekt neměl odvodnění. Také plot je starý. Potřeba by byla také plastová okna, protože jde o starý dům, do něhož táhne," upřesnila Babincová.

Starorolská minizoo je sice malou zoologickou zahradou, ale i tak je mezi lidmi oblíbená. Jsou tam akvária, terária s exotickými plazy, exotické ptactvo, leguán, venku pak mýval, králíci, dvě kozy, ovce, koník, pony či slepice. Naživu je stále také opice, která je s objektem už neodmyslitelně spjatá, makak, kterému je 27 let.