Region bude hostit 1980 sportovců, trenérů a dalších členů krajských výprav, z toho bude sto jedna sportovců reprezentovat Karlovarský kraj. Olympiáda začne slavnostním ceremoniálem v karlovarské KV Aréně v neděli 19. ledna 2020 od 15 hodin.

„V současnosti jsou připravena a zasmluvněna jednotlivá sportoviště včetně zimních stadionů, dokončují se plánované investice. Příkladem toho je například zázemí pro rozhodčí, nová garáž pro rolbu a mazací boxy pro běžecké lyžování na Jahodové louce u Božího Daru. Organizační tým dolaďuje potřebné detaily od startovních čísel až po přehledný informační systém. Zajištěno je ubytování, stravování a další zázemí pro sportovcea členy výprav,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

V akci je promo-team s maskotem, veverkou Čiperkou, který upozorňuje na konání olympiády na každé větší sportovní akci v kraji. „Ve školách pořádáme besedy s ambasadory, tedy slavnými sportovci. Olympijský dům v Thermalu nabídne program pro veřejnost, chystáme také dva velké medailové ceremoniály. Na všechny sportovce, fanoušky a další návštěvníky olympiády se moc těšíme a doufáme, že se jim v našem kraji bude líbit a odvezou si odtud kromě medailí i skvělé zážitky,“ dodala hejtmanka.

Nyní se koná nábor dobrovolníků, kteří by byli ochotni se zabezpečením akce pomoci. „Potěšilo mě, že v největším zájmu celé akce je sportovec. Karlovarský kraj dělá vše pro to, aby se zde všichni účastníci cítili dobře. Netradičně bude odměněno dokonce šest nejlepších sportovců oproti klasickým třem, aby si co nejvíce z nich odvezlo kromě zážitků i drobné ocenění. Pro ty nejlepší jsou připravené krásné, originální medaile, které se nedají zaměnit s žádnou jinou,“ zhodnotil přípravy Karlovarského kraje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Mezi ambasadory akce je tenisová hvězda Markéta Vondroušová ze Sokolova. „Spolupracují s námi i další slavná sportovní jména. A vlajkonošem výpravy Karlovarského kraje se stane šestinásobný mistr ČR v běžeckých lyžařských disciplínách Milan Šperl, který se účastnil olympiád v SaltLake City, Turíně i Vancouveru,“ dodala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.