Prioritou je vyřešení otázky, kde bude stát nový dopravní terminál pro meziměstskou dopravu.

Velká plocha podél Západní ulice je dlouhé roky nevyužitá. Možností k realizace je mnoho. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Už za čtrnáct dní se na karlovarském magistrátě uskuteční velké jednání všech vlastníků volných pozemků kolem Dolního nádraží v Karlových Varech. Využití velké plochy se řeší už téměř dvacet let, problém je totiž v tom, že se vlastníci, mezi nimiž je i město Karlovy Vary, na záměrech nedokáží shodnout. Záležitost navíc komplikují i další faktory, jako například otázka, jaký charakter bude mít v budoucnu Chebský most - zda se ponechá jeho současná dopravní vytíženost, nebo se provoz utlumí a z Chebského mostu se stane most takzvaný městský, který umožní průjezd jen složkám IZS a městské hromadné dopravy. Pak by totiž bylo zapotřebí postavit most nový, a to právě uprostřed lokality u Dolního nádraží naproti Charkovské ulici.