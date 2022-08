Stejně jako jiní zemědělci z Karlovarska se i Ivana Pánková snaží svá stáda před divokou zvěří chránit a vlky bere jako součást přírody. Jedna z hlavních koordinátorek vlčích hlídek v Krušných horách Štěpánka Kadlecová z Hnutí Duha přístup místních farmářů kvituje. Místo toho, aby jim vyhlásili válku, přijali je a snaží se naučit s nimi žít. Řada zemědělců si kvůli tomu pořídila dokonce speciální psy, a Ivana Pánková není výjimkou.

Mosty u Kfel na hlavním tahu do Plzně hotovy nebudou. Zhotovitel je v insolvenci

"Byla to moje chyba. Zaháněla jsem večer ovce domů a jedna se zpozdila. Přišla jsem na to až ráno, že jedna chybí, večer jsem je zapomněla spočítat. Vypla jsem elektrický ohradník a ona zůstala sama na pastvě. Vlci museli vědět, že jsem elektrický plot vypnula, evidentně si na to počkali. Druhý den jsem ovci našla v lese," vypráví farmářka.

Škoda se podle ní nedá vyčíslit. "Své ovce se pokouším chovat čistokrevně. Mám plemeno oxford. Nikdo mi nenahradí tu chovatelskou péči, kterou do chovu vkládám. Vlci se tu u nás vyskytují už pár let. Je to asi čtyři roky, co je vojáci viděli ve vojenském prostoru, od něhož jsme jen kousek. Není se co divit. Jsme málo obydlenou lokalitou," pokračuje.

Na dvoudenním MEGA koncertu v Aši se vystřídá víc než 20 kapel

Vedle elektrického ohradníku si pořídila proti vlkům i speciálního psa - kavkazského pasteveckého psa. Jenomže jde o obtížné plemeno vhodné jen pro velmi zkušeného chovatele, který rozhodně nepatří do rukou začátečníkovi. V některých zemích musí mít dokonce jeho majitelé takzvaný zbrojní pas na psa. Koordinátorka vlčích hlídek i farmářka ze Žlutic se shodují, že přítomnost těchto psů na ohrazených loukách se mnoho lidem nelíbí. "V lidech budí hrůzu. Oni chrání ale náš majetek, naši pastviny. Jednoho kavkazského psa mi už otrávili. S lidmi mám velmi špatné zkušenosti. Vlci jsou součástí přírody, ale to, co dělají někteří lidé, je prostě k nepochopení," stěžuje si Ivana Pánková a pokračuje: "Pustí mi ridgebacky na pastviny. Své psy pošlou na stáda, kde jsou i telata. Prostě si na bezbranném dobytku své psy trénují."

Podle informací Štěpánky Kadlecové z letošního února se na území Krušných hor pohybují dvě smečky vlků a pravděpodobně jeden vlčí pár. "Vlků je od roku 2020 v Krušných horách v podstatě stále stejný počet, je jich kolem deseti," uvedla. První výskyt vlka obecného na území Krušných hor potvrdily fotopasti už v roce 2017 a Krušné hory se tak staly teprve druhým teritoriem s potvrzeným výskytem této šelmy v České republice. Poprvé o sobě dali vlci vědět přitom už v létě roku 2016, kdy napadli stádo ovcí v Abertamech.