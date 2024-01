„Přestavbou vodovodu navážeme na takzvanou nultou etapu z roku 2016, která vedla kolem závodiště do Staré Role. Během první letošní části bychom měli proinvestovat částku 164 milionů korun. Zdroje financování na další etapy budeme ještě hledat,“ pokračuje Frček.

Pivo ve Varech zdražilo i o devět korun. Zákazníci jsou naštvaní

O co konkrétně půjde? Současný vodovod bude značně zesílen. Podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka, který je za město Karlovy Vary členem vedení Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, druhého největšího akcionáře VAKu, bude totiž odstraněna původní síť takzvaných třístovkových trubek. Budou nahrazeny pětistovkou a šestistovkou, které tak nabídnou vyšší tlak vody i kapacitu.

„Navíc vodovodní řády budou přemístěny z pozemků, které patří městu Karlovy Vary, konkrétně jde o Tuhnice. Díky tomu, že už přes ně nepovede vodovod, bude moci město s těmi parcelami počítat jako s možnými investicemi,“ vysvětluje náměstek Vaněk.

V ulici Na Vyhlídce se sesunul svah. Stezka na Tři kříže je uzavřená

Přestavba vodovodu odhadovaná na 300 milionů korun bude rozdělena do tří etap podle příslušnosti daného vodovodního díla. Jako první tak přijde na řadu úsek Březová směr Sokolský vrch v Karlových Varech, kde se nachází starý vodojem. „Pak bude následovat část Sokolský Vrch směr Stará vodárna. Jako poslední bude realizována etapa Stará Vodárna – kpt. Jaroše ve Dvorech, kde se vodovod napojí na stávající řád vedoucí do Staré Role,“ pokračuje Vaněk.

Systém je značně promyšlený. Počítá totiž také s výrobou pitné vody pro případ nedostatku té ze Stanovické přehrady. „Bohužel, srážek ubývá a musíme počítat do budoucna i s velmi kritickými scénáři, a to třeba i s těmi, že by mohla dojít pitná voda ve Stanovické přehradě. Plánovaná investice do nového vodovodního systému tak zajistí silný zdroj pitné vody. Budeme totiž schopni u jezu u Staré vodárny nasát z Ohře vodu, z níž se díky špičkové technologii na úpravně v Březové následně vyrobí pitná voda,“ uzavírá náměstek karlovarské primátorky s tím, že veškeré investiční náklady na tuto akci nese v plné výši vodohospodářské sdružení.