„Vzhledem ke skokovému nárůstu nákladů nejen na energie, ale také na další materiály, suroviny, stavební práce a podobně je zvýšení vodného a stočného v roce 2023 nevyhnutelné. Při péči o veřejné vodovody a kanalizace spolu s naším provozovatelem dlouhodobě usilujeme o snižování nákladů a optimalizaci spotřeby energií, abychom však udrželi požadovanou úroveň kvality dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, musíme cenu navýšit alespoň o míru inflace,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení obcí.

„Všechny provozované objekty i činnosti pravidelně detailně analyzujeme, vyhledáváme možné úspory a zavádíme provozní opatření vedoucí ke snížení nákladů při zachování úrovně služeb. Stejně tak při přípravě investičních projektů navrhujeme taková řešení, která zajistí vysokou kvalitu za optimální cenu, i s pomocí nejmodernějších technologií v oboru. I přes toto úsilí a vládní zastropování cen však budou jen samotné náklady na energie v příštím roce téměř dvojnásobné, výrazně ovšem stoupají i ceny dalších vstupů. Vzhledem k inflačnímu vývoji také musíme počítat s nárůstem mezd,“ upřesnil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

V roce 2022 museli podle ředitele přistoupit k určitým omezením ve zdrojích na investiční výstavbu, přesto se podařilo dokončit řadu potřebných projektů. Postavil se například nový vodovodní a kanalizační systém v Městečku a Křivoklátě, dostavěly se chybějící části sítí v Radošově u Kyselky, Halži, Těchlovicích u Stříbra, Bublavě. Pokračovalo rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce sítí v Karlových Varech a dalších obcích. Dokončuje se také druhá regionální sušárna kalů na čistírně v Tachově.

„V roce 2023 bychom rádi pokračovali v investicích do infrastruktury ze společných financí, získaných z vodného a stočného i z dalších příjmů našeho provozovatele. Finance se budeme opět snažit v co největší míře doplnit dotacemi. Spolu s provozovatelem připravujeme také investice do snižování energetické náročnosti vodárenských objektů,“ dodal Alexandr Žák.