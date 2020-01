Proti tomu se ale ozývají kritické hlasy, že skiareály berou zásoby vody. Vohospodáři na Karlovarsku s tím však nemají žádný problém.

„Voda, která se bere na technický sníh, se do krajiny vrací zase zpět,“ konstatovala ředitelka Povodí Ohře v Karlových Varech Petra Fošumpaurová. I tak ale provozovatelé horských středisek musejí při odčerpávání vody dodržovat patřičné normy.

Také podle předsedy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Josefa Hory umělé zasněžování přírodě neubližuje. „Je to můj soukromý názor, že pokud k tomu dochází za regulovaných pravidel, tak se voda vrátí zpět do přírody. Nesmí se ale pochopitelně odebírat v místech, kde opravdu chybí,“ poznamenal Hora.

Například v božídarském areálu Novako používají pro umělý sníh rybníček pod sjezdovkami. „Je zásoben přírodní vodou. Tu my přečerpáme do nádrže, kterou máme nad areálem. Jestli to děláme správně, kontroluje odbor životního prostředí našeho městského úřadu, se kterým máme smlouvu na využití rybníčku,“ vysvětlila provozovatelka Novaka Pavlína Nováková. Podle ní je to ale velmi nákladná záležitost. I tak je to ale poslední šance, jak alespoň částečně dosáhnout nějakých zisků ze zimního provozu areálu. „Dnes je to poprvé, co jsme od prosince mohli zasněžovat, doteď nám to počasí nedovolilo,“ řekla Nováková.

Skiareál Boží Dar používá podle Julie Juricové detenční nádrž. „Z ní pak vodu odčerpáváme,“ uvedla Juricová. „Napadly dva centimetru sněhu. Nikdy jsem si nemyslela, že budeme rádi i za tak málo,“ dodala.