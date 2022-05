Ačkoliv v mnoha regionech České republiky začínají být extrémní problémy se suchem a byla tam dokonce vydána opatření k omezení čerpání vody, Karlovarský kraj je na tom zatím relativně dobře. Potvrdila to ředitelka Povodí Ohře závodu v Karlových Varech Petra Fošumpaurová i mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Kasal. Že Karlovarsko zatím nespadá do lokalit s mimořádným suchem je patrné i z map, které jsou k dispozici na internetovém portálu intersucho.cz, jenž nabízí výhled až do 19. května. S ohledem na aktuální vývoj, kdy má v nadcházejících dnech panovat ryze letní slunečné počasí, jsou ale i v datech na tomto portálu vidět změny. Zatímco až do 13. května barva Karlovarska neznačí riziko sucha, od 17. května začíná region žloutnout, což nese známky přicházejícího sucha.