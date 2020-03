„Chceme pomoci rodičům vyplnit volný čas dětí. U státního podniku působí skupina lesních pedagogů, kteří za normálních okolností organizují pro školní a předškolní kolektivy programy v přírodě. Nyní se budou zaměřovat především na obdobné on-line edukativní aktivity,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Technika zpracování výtvarného díla není nijak omezena. „Školáci mohou do soutěže své výtvory zasílat průběžně elektronickou formou na e-mailovou adresu jan.kobr@vls.cz, přičemž o úspěchu či neúspěchu bude rozhodovat ve dvou kolech veřejnost hlasováním na profilu Vojenských lesů a statků na sociální síti Facebook,“ upřesnil mluvčí VLS Jan Sotona. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, pro předkoškoláky do šesti let a školáky do dvanácti let.