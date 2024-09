Pavlína Špeciánová, cukrářka

1. Nový hejtman by měl být empatický a přinést do kraje nové příležitosti, aby tu mladí chtěli zůstat. Měl by také podpořit rozvoj místních firem a zlepšit životní podmínky v regionu. Potřebujeme někoho, kdo bude náš kraj posouvat dopředu.

2. Věřím, že hejtmanem se stane někdo takový.