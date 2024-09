Češi vsázejí na ledacos a volby nejsou žádnou výjimkou. Vsadit si ale, že v Karlovarském kraji vyhraje letošní krajské volby ANO, nemá téměř žádný smysl. Společnost Fortuna Game totiž během středy 18. září informovala, že na toto politické hnutí je v nejmenším kraji kurz 1:01. Je to zcela nejnižší sazba, kterou eviduje sázková kancelář pouze v Karlovarském a pak ještě shodně ve dvou krajích, a to v Ústeckém a Moravskoslezském. Tipy sázkařů tak kopírují fakt, že jde o tři nejchudší regiony v republice, které mají jedno společné, jedná se o takzvané strukturálně postižené kraje.

„Parta Andreje Babiše je bookmakery favorizována v deseti případech, přičemž hned trojice regionů nabízí totální kurs 1,01:1. A velké šance má hnutí i třeba v Olomouckém kraji – 1,03:1, v Pardubickém kraji – 1,1:1 či na Vysočině 1,1:1,“ říká Petr Šrain z Fortuny.

Šance vyhrát jsou u dalších kandidujících stran v Karlovarském kraji v případě jejich vítězství mnohem vyšší. Na hnutí STAN vypsali bookmakeři kurz 15.00, ODS s podporou TOP09 má kurz 25.00, čtveřici nejvíce favorizovaných stran uzavírají SPD a Trikolora s kurzem 40.00.

Že jsou sázky na ANO v Karlovarském a dalších dvou chudých krajích tak nízké, není náhoda. Jde totiž o regiony, kde hnutí nejvíce bodovalo před čtyřmi lety. Jedinou výjimkou je, že z předních příček vypadl Olomoucký kraj. ANO v Karlovarském kraji při volbách v roce 2020 dosáhlo 24, 79 procenta a s tímto skórem se tak region umístil na čtvrté příčce. První byl kraj Moravskoslezský s 30, 24 %, následoval ho právě Olomoucký s 27, 01 %, třetí skončil Ústecký s 25, 88.

Bookmakeři Fortuny zveřejnili také aktuální kurzy na kandidující senátory. Během krajských voleb se na Sokolovsku totiž volí i senátoři. V tomto případě ale kandidát ANO není favoritem sázkové kanceláře. „Nejnižší kurz mají shodně Miroslav Balatka za STAN s Janou Mračkovou Vildumetzovou z ANO, a to 1,90. Trojlístek uzavírá Jan Picka z Volby pro kraj s kurzem 6,“ dodává Šrain.

Karlovaráky sázky na to, kdo vyhraje letošní krajské volby, ale vůbec nezajímají. „Zatím jsem tu nikoho neměla, kdo by si na to vsadil,“ komentuje situaci zaměstnankyně sázkové kanceláře Chance ze Sokolovské ulice. „Krajské volby? Tak to vůbec nikoho nezajímá,“ uzavírá její kolegyně z centra města.