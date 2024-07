Pokud hnutí v krajských volbách uspěje, pak bude v zastupitelstvu prosazovat integrovanou veřejnou dopravu Karlovarského kraje pro všechny školou povinné zdarma.

Jedničkou na kandidátce je Jitka Pokorná, která více než 20 let působí v komunální i krajské politice. Její prioritou v krajském zastupitelstvu je oblast sociálních služeb a krajského zdravotnictví. Tři volební období působila na pozici starostky města Nová Role. Nyní pracuje jako ředitelka domácího hospicu a zároveň se aktivně věnuje seniorům v domově se zvláštním režimem na pozici vrchní sestry.

Dvojkou kandidátky hnutí Srdcem pro náš kraj je Petr Ptáček, vysokoškolský učitel, advokát a radní. Na univerzitě přednáší pozemkové a obchodní právo a základy práva. V advokacii, kde působí přes 20 let, se věnuje občanskému i obchodnímu právu. Na chebské radnici má na starosti územní plán a strategický rozvoj. Jako student strávil téměř rok v USA. Je předsedou Univerzitního sportovního klubu Akademik, jezdí po Karlovarském kraji na Harley-Davidson Electra Glide. "Lidé ve volbách do Evropského parlamentu ukázali cestu a po té je třeba jít. Historie nás naučila, že kde není vůle politiků po změně, především pozitivní evoluci, dojde dříve či později k revoluci," uvedl Petr Ptáček. Do krajského zastupitelstva chce přinést odbornost a zdravý rozum.

V první třetině kandidátky figuruje i Petr Ajšman, předseda hnutí SRDCEM PRO … "Je to z logického důvodu, dávám přednost zkušenějším politikům a odborníkům," vysvětlil. Petr Ajšman je pro některé současné krajské politiky naprosto otravnou osobností, na rozdíl od některých lidí, kteří jej mají za největšího aktivistu veřejného dění v Karlovarském kraji. "Jako občan jsem nevynechal téměř žádné jednání krajského zastupitelstva od roku 2020, a tím jsem získal významný přehled o práci krajského zastupitele a vedení kraje. Téměř každé zastupitelstvo bylo několikahodinové divadlo arogance moci a kdyby hloupost nadnášela, tak by bylo ve vzduchu doslova narváno," zhodnotil práci současného krajského zastupitelstva.

Zajímavým kandidátem hnutí Srdcem pro náš kraj je Pavel Čekan, současný krajský radní. V uplynulých krajských volbách kandidoval za hnutí Místní a nyní je uvolněným členem krajské rady a předsedou Výboru pro regionální rozvoj. V roce 2021 byl pověřen nad dohledem revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně. Rád by se i nadále věnoval regionálnímu rozvoji našeho kraje. Pavel Čekan působí v komunální politice od roku 2010. Postupně byl starostou i místostarostou města Ostrov a dosud je i zastupitelem. Od roku 2012 je také zastupitelem Karlovarského kraje. Jeho cílem je podporovat další rozvoj cyklistické infrastruktury v kraji.

Podle Petra Ajšmana je kandidátka Srdcem pro náš kraj sestavena z lidí, kteří jsou ochotni pracovat systémově pro zlepšení života v Karlovarském kraji a především zajistit odborné řízení životně důležitých funkcí samosprávy. "Je pečlivým výběrem kandidátů z celého Karlovarského kraje. A kraj musí naslouchat občanům obcí, měst a komunálním politikům. Naše hnutí se předem nevyhraňuje ze spolupráce s ostatními politickými uskupeními, ale co od nás lze očekávat je to, že nebudeme jednat s oligarchy a majiteli různých politických značek," zdůraznil.

Kandidátkou do Senátu pro obvod č. 2, tedy za Sokolovsko, je za hnutí Srdcem pro náš kraj a Senát Dana Wittnerová, "Celý svůj aktivní život žije na Sokolovsku, kromě vysokoškolských studií. Celoživotní profesí je pedagog a zná podrobně problematiku školství na všech jeho úrovních a jeho neutěšený stav v regionu. Provozovala úspěšnou jazykovou školu, a následně zakotvila ve státní střední škole, na sokolovském gymnáziu. Zde se utvrdila v tom, že se školy potýkají s výraznými problémy. Ve své práci by chtěla zúročit své nabyté zkušenosti, kdy je denně konfrontována s touto problematikou jak ze strany veřejnosti, tak ze strany pedagogů. K jejímu rozhodnutí kandidovat přispěla také osobní životní zkušenost, kdy byla nedobrovolně vyřazena z pracovního procesu svým zaměstnavatelem, a to na dobu dlouhých šest let. A zároveň se přesvědčila o tom, že školy ztrácejí na své apolitičnosti. Ve své práci se chce zaměřit právě na oblast školství. V případě zvolení do Senátu ČR se chce věnovat našemu kraji a prosazovat mnoho potřebného formou návrhů pozměňovacích zákonů," vysvětlil kandidaturu Wittnerové do Senátu Petr Ajšman.