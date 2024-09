Volební místnosti mají lidé k dispozici v sobotu 21. září od 8. hodiny do 14 hodin. Do té doby mohou ve volebních místnostech odevzdat svůj hlas do zastupitelstva Karlovarského kraje a na Sokolovsku si vybrat ze šesti kandidátů na senátora. Rozhodnou tak o tom, kdo z 19 kandidujících stran a hnutí usedne do 45 křesel v zastupitelstvu a kdo se dostane do Senátu.

V pátek 21. září se při volbách v Karlovarském kraji objevily první problémy. Od pátečního odpoledne šetří policisté údajné kupčení s hlasy v zařízení pro zdravotně postižené v Nejdku. V Kraslicích na Sokolovsku, kde lidé volí i do Senátu, zase někteří voliči odmítli volit senátora a volili jen do krajského zastupitelstva.

Na seznamu odevzdaných kandidátek do krajských voleb nechybějí tradiční politické strany, jako je ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL, Místní, Volba pro kraj, Srdcem pro kraj nebo Sociální demokracie či KSČM, ale voliči budu vybírat i z nových uskupení. SPD jde do krajských voleb společně s Trikolorou, nechybí Přísaha či Vize pro Karlovarský kraj, staronové je i Místní hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst, do krajských voleb kandiduje také Švýcarská demokracie, Volt Česko nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Společně pro kraj. Právě toto hnutí je překvapivou kometou na karlovarském politickém nebi.

Lídrem je Jan Horník, známý a osvědčený politický matador, dlouholetý člen Karlovarského zastupitelstva a bývalý místopředseda Senátu ČR. Do krajských voleb kandiduje už posedmé. Naopak lídrem Starostů a nezávislých je jeho stranický kolega Petr Kulhánek.

V senátních volbách před šesti lety zvítězil Miroslav Balatka (Nezávislí za STAN s podporou TOP 09 a Pirátů), který usiluje o senátorské křeslo i nyní. Za SPD bude o post senátora usilovat advokát Josef Vaněk, Volba pro kraj do předvolebního klání vysílá zkušeného regionální politika a krajského zastupitele Jana Picku, Piráti znovu podporují Miroslava Balatku a hnutí Srdcem pro kraj by rádo v Senátu vidělo Danu Wittnerovou. ANO do boje o Senát vysílá bývalou hejtmanku, krajskou zastupitelku a současnou poslankyni Parlamentu ČR Janu Mračkovou Vildumetzovou. Ta je zároveň lídryní hnutí ANO do krajských voleb. Také Místní by rádi v měli v Senátu svého zástupce. Na post senátora nominovali Alexandra Tereka, starostu Horního Slavkova.

Senátní obvod Sokolov je tvořen celým okresem Sokolov, jihovýchodní částí okresu Cheb, ohraničenou obcemi Teplá, Mnichovem, Prameny, Mariánskými Lázněmi, Vlkovicemi, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín.