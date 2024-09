close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024

Dokonce i počkat si museli ti voliči, kteří v pátek přišli volit v Karlových Varech hned po otevření volebních místností. Takový byl zájem Karlovaráků o letošní krajské volby. Jak se ale shodují komisaři, na začátku voleb je vždy nával, který postupně upadává. Voliči, které redakce Deníku oslovila v lázeňském městě, jsou sympatizanti různých hnutí.

Při otevření volebních místností převažovala starší generace. Výjimkou byl ale například čerstvý maturant, dvacetiletý Sebastian Kačer. „Jsem středolevý volič. Nejvíce mi v rámci celorepublikové politiky vadí populismus a že se tak nějak vytrácí podstata demokracie. Co se týče krajské problematiky, tak bych chtěl, aby byla v našem kraji vybudována vysoká škola a aby tu bylo více kulturního vyžití,“ říká mladý volič.

Celorepubliková témata v minisondě Deníku převažovala. „Nejsem spokojen se situací v zemi a od kraje to začíná. Taky proto jsme nejhorší ve všem. Největší problém u nás? Asi zdravotní péče v nemocnici,“ poznamenává Zdeněk Přibyl. S celorepublikovým stavem není spokojen ani Josef Planeta.

To manželé Bískovi řešili zcela jiný problém. Nevěděli totiž, komu mají svůj hlas dát. „Před šesti týdny jsme se teprve přistěhovali, a tak zdejší region neznáme. Tak trochu jsme sondovali od známých, jak se tu věci mají,“ přiznávají manželé Bískovi.

V karlovarské Základní škole v Libušině ulici přicházel zpočátku k volbám menší počet voličů. "Zatím je to méně, než jich chodilo v minulosti. Ale účast se snad později zlepší," uvedla členka volební komise. Muž, který se dostavil k volbám s dcerkou krátce po otevření volební místnosti řekl, že chodí ke každým volbám. "Nedovedu si představit, že bych se jich neúčastnil," zdůraznil.

Na seznamu odevzdaných kandidátek do krajských voleb nechybějí tradiční politické strany, jako je ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL, Místní, Volba pro kraj, Srdcem pro kraj nebo Sociální demokracie či KSČM, ale voliči budu vybírat i z nových uskupení. SPD jde do krajských voleb společně s Trikolorou, nechybí Přísaha či Vize pro Karlovarský kraj, staronové je i Místní hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst, do krajských voleb kandiduje také Švýcarská demokracie, Volt Česko nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Společně pro kraj. Právě toto hnutí je překvapivou kometou na karlovarském politickém nebi. Lídrem je Jan Horník, známý a osvědčený politický matador, dlouholetý člen Karlovarského zastupitelstva a bývalý místopředseda Senátu ČR. Do krajských voleb kandiduje už posedmé. Naopak lídrem Starostů a nezávislých je jeho stranický kolega Petr Kulhánek.

Krajské volby před čtyřmi lety, v roce 2020, vyhrálo hnutí ANO včele se Janou Mračkovou Vildumetzovou, která je lídrem ANO i v letošních krajských volbách, se ziskem 13 mandátů. Toto hnutí se ale vedení kraje, které vedlo po čtyři předešlé roky, neujalo. Nečekaně skončilo v opozici, společně s SPD. Vítězství ANO přebila nově vzniklá koalice složená z hnutí STAN s TOP 09, Pirátů, Místních, Volby pro kraj a SNK1, která sice vznikala obtížně a trvalo jí to dva měsíce od voleb. Nově vzniklé koaliční uskupení aspirující na vedení kraje tak disponovalo pohodlnou většinou ve 45členném krajském zastupitelstvu. Hejtmanem byl pak zvolen Petr Kulhánek (KOA, STAN).

V senátních volbách před šesti lety zvítězil Miroslav Balatka (Nezávislí za STAN s podporou TOP 09 a Pirátů), který usiluje o senátorské křeslo i nyní. Za SPD bude o post senátora usilovat advokát Josef Vaněk, Volba pro kraj do předvolebního klání vysílá zkušeného regionální politika a krajského zastupitele Jana Picku, Piráti znovu podporují Miroslava Balatku a hnutí Srdcem pro kraj by rádo v Senátu vidělo Danu Wittnerovou. ANO do boje o Senát vysílá bývalou hejtmanku, krajskou zastupitelku a současnou poslankyni Parlamentu ČR Janu Mračkovou Vildumetzovou. Ta je zároveň lídryní hnutí ANO do krajských voleb. Také Místní by rádi v měli v Senátu svého zástupce. Na post senátora nominovali Alexandra Tereka, starostu Horního Slavkova.

Senátní obvod Sokolov je tvořen celým okresem Sokolov, jihovýchodní částí okresu Cheb, ohraničenou obcemi Teplá, Mnichovem, Prameny, Mariánskými Lázněmi, Vlkovicemi, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín.