Když redakce Deníku pořádala letos v červnu debatu s prezidentem Petrem Pavlem v Karlových Varech, otevřela se tam diskuse o největších problémech Karlovarského kraje, jedním z nich je i nejnižší poměr vysokoškolsky vzdělaných lidí v republice. Prezident na to tehdy reagoval myšlenkou zřídit v Karlových Varech státní vysokou školu , čímž podpořil už někdejší snahy na vybudování vlastní univerzity v regionu. Tento záměr se následně stal námětem nejednoho politického hnutí v blížících se krajských volbách. Mezitím o zřízení vysoké školy jednala dokonce vláda.

„O možností zřídit vysokou školu v Karlovarském kraji jednal v červenci Výbor pro regionální politiku na vládní úrovni. Přítomní členové vlády a hosté Výboru pro regionální politiku si jsou vědomi, že náš kraj se řadí mezi regiony, které jsou ekonomicky ohrožené a že zdejší situaci zhoršuje špatná vzdělanostní struktura, která je nejhorší v republice. Proto i oni považují posílení vysokoškolského vzdělávání v kraji za možný impuls, který by kraji pomohl,“ říká mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Veronika Svobodová.

Výbor v červenci řešil tři možné varianty. Jedna z nich už v kraji funguje, protože se jedná o pobočky univerzit. „Tou druhou byla možnost soukromé školy, poslední pak nová veřejná profesně orientovaná vysoká škola. Rozhodnutí mezi návrhy by mělo být přijato tak, aby v roce 2027 mohly na vysokou školu nastoupit silné ročníky,“ dodává Svobodová.

Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili stěžejní dokument, kterým je Koncept postupu vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji. Členové Výboru pro regionální politiku se na svém jednání shodli, že optimální variantou vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji je zřízení detašovaných pracovišť veřejných vysokých škol a zároveň dlouhodobější práce na založení samostatné vysoké školy. Návazné konkretizující jednání na vládní úrovni proběhnou v listopadu tohoto roku.

Redakce Deníku se ptala i lídrů letošních krajských voleb, zda souhlasí se zřízením státní vysoké školy v Karlovarském kraji. „Jednoznačně ano. Karlovarský kraj potřebuje veřejnou vysokou školu jako jeden ze základních faktorů svého rozvoje, pro zastavení úbytku lidí a pro udržení mladých lidí,“ říká Petr Kulhánek (STAN). „Ano, ale musí především pomoci stát a ministr školství, který je zodpovědný za vysokoškolské vzdělání. K vysoké škole potřebujeme investora s přidanou hodnotou,“ odpovídá Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„Rozhodně ano, a nejlépe vysoké polytechnické školy,“ reaguje Jiří Vaněček (ODS). „Ano, za poslední čtyři roky na tom krajská koalice usilovně pracuje. Vysoká škola se ale bez výrazné podpory státu neobejde,“ poznamenává Jindřich Čermák (Piráti). „Vysoká škola je v Karlovarském kraji jednoznačně potřebná. Jako státní škola by se nabízela vojenská, máme tady i střední vojenskou školu. Na vysoké se vyučují i technické obory,“ říká Jitka Pokorná (Srdcem PRO).

„Rozhodně ano, pokud se chceme vymanit z toho problému, jakým jsou nejnižší mzdy, nejnižší HDP na hlavu, tak se bez vysoké školy nedokážeme obejít,“ domnívá se Dalibor Blažek (MHNHRMO). „Ano, a to nejen v tradičních oborech, ale také třeba jako marketing, cestovní ruch, logistika a technické obory,“ uvádí Martin Maleček (Volba pro kraj). „Ano, protože by to mohlo zabránit odlivu lidí z kraje, protože většina dětí, kteří odcházejí studovat mimo Karlovarský kraj, se pak nevrátí,“ uzavírá Karla Maříková. (SPD).