Hůře jsou na tom nemocnice s počty sester. V Karlových Varech jich schází 20, v Chebu pak 17. Problémy pak nemají nemocnice v počtu ošetřovatelek a sanitářů, protože realita je v Chebu stejná jako plán, v Karlových Varech je těchto zaměstnanců dokonce o tři více než, co plán uvádí.

„Ideální stav by nastal, pokud bychom získali pro naše zdravotnická zařízení alespoň třicet sester a přibližně deset lékařů. V Karlových Varech intenzivně hledáme nejen lékaře, ale také sestry především na oddělení, kde je situace nejhorší. Lékaře potřebujeme na plicním, patologii, transfuzním oddělení a emergency. Sestry nám scházejí na interním oddělení a chirurgii. Co se týče Chebu, tak hledáme lékaře na interní oddělení, onkologii a na služby na oddělení ORL,“ doplňuje mluvčí KKN.

Redakce Deníku se zeptala i osmi kandidujících lídrů, zda si myslí, že je současná úroveň lékařské péče odpovídající možnostem kraje. „Ano, je odpovídající možnostem kraje, ale není na ideální úrovni, proto se zdravotnictví velmi věnujeme jak investičně, tak personálně, aby se jeho úroveň zvyšovala. Myslím, že jsme toho hodně dokázali,“ říká Petr Kulhánek (STAN). „Ne. Chybí nám lékaři - jak praktici, zubaři, dětští lékaři, gynekologové. Chybí nám letecká záchranná služba, přístrojové vybavení, odborníci a máme největší úmrtnost ze všech krajů,“ míní Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„K možnostem kraje ano, ale potřebám kraje nikoliv,“ reaguje Jiří Vaněček (ODS). „K možnostem kraje ano, ale bez větší podpory státu se neobejdeme. Naše pobídky, například na přilákání pediatra do Aše, už nyní nestačí. Myslím si, že stát by neměl ignorovat okraje republiky,“ poznamenává Jindřich Čermák (Piráti). „Zdravotní a lékařská péče není jen záležitostí Karlovarského kraje, ale pochopitelně i státu. Dostupnost lékařské péče v menších městech je prioritou našeho sdružení,“ říká Jitka Pokorná (Srdcem PRO). „Těžko se na to odpovídá. Možnosti kraje jsou ve správě svých nemocnic, do nichž Karlovarský kraj investuje. Letos měl v rozpočtu 36,5 milionu korun na nábory nových lékařů. Ale to my tady vstupujeme na pole odpovědnosti státu a děláme, co můžeme,“ domnívá se Dalibor Blažek (MHNHRMO).

„Ne, je špatně nastavená efektivita využívání finančních prostředků, letos se jedná o prostředky ve výši 200 milionů korun. Jsme kraj s největší migrací pacientů za lékařkou péčí mimo region,“ uvádí Martin Maleček (Volba pro kraj). „Ne, určitě máme nedostatek zdravotního personálu. A jako jediný kraj nemáme komplexní onkologické centrum,“ uzavírá Karla Maříková. (SPD).