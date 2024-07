Před čtyřmi lety 17, teď o jednoho více. Do letošních krajských voleb se v Karlovarském kraji se zaregistrovalo 18 politických stran a hnutí. A pokud by všech 18 odevzdaných kandidátek naplnilo kvótu 45 jmen, což je počet krajských zastupitelů, pak by se o přízeň voličů v kraji ucházelo něco málo přes 800 kandidátů.

Na seznamu odevzdaných kandidátek nechybějí tradiční politické strany, jako je ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL, Místní, Volba pro kraj, Srdcem pro… nebo Sociální demokracie či KSČM, ale voliči budu vybírat i z nových uskupení. SPD jde do krajských voleb společně s Trikolorou, nechybí Přísaha či Vize pro Karlovarský kraj, staronové je i Místní hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst, do krajských voleb kandiduje také Švýcarská demokracie, Volt Česko nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Společně pro kraj. Právě toto hnutí je překvapivou kometou na karlovarském politickém nebi. Lídrem je Jan Horník, známý a osvědčený politický matador, dlouholetý člen Karlovarského zastupitelstva a bývalý místopředseda Senátu ČR. Do krajských voleb kandiduje už posedmé. Naopak lídrem Starostů a nezávislých je jeho stranický kolega Petr Kulhánek.

Krajské volby před čtyřmi lety, v roce 2020, vyhrálo hnutí ANO včele se Janou Mračkovou Vildumetzovou, která je lídrem ANO i v letošních krajských volbách, se ziskem 13 mandátů. Toto hnutí se ale vedení kraje, které vedlo po čtyři předešlé roky, neujalo. Nečekaně skončilo v opozici, společně s SPD. Vítězství ANO přebila nově vzniklá koalice složená z hnutí STAN s TOP 09, Pirátů, Místních, Volby pro kraj a SNK1, která sice vznikala obtížně a trvalo jí to dva měsíce od voleb. Podpis koaliční smlouvy umožnil až postoj koalice ODS a KDU-ČSL, která se letos rozešla. Jejich čtyři zastupitelé se koncem prosince přidali k 21 zastupitelům a nově vzniklé koaliční uskupení aspirující na vedení kraje tak disponovalo pohodlnou většinou ve 45členném krajském zastupitelstvu. Hejtmanem byl pak zvolen Petr Kulhánek (KOA, STAN).