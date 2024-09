„Rozdíl je v tom, že tentokrát se do zastupitelstva nedostali Místní, Piráti, přišli jsme o všechny partnery, s nimiž jsme byli v koalici a s nimiž jsme měli podobný půdorys,“ povzdechl si dosluhující hejtman. Ještě odpoledne to vypadalo, že STAN získá osm stávajících mandátů a ANO 27, při konečném součtu se ale osička vah ještě více převážila na stranu ANO, které tak sebralo STANu osmé křeslo a samo získalo 28 postů.

Jak Kulhánek dodal, s takovým vysvědčením ve STANu nepočítali. „Věřili jsme, že naši partneři obstojí a naším cílem bylo atakovat hranici deseti mandátů, což se nestalo. Co za to může? Je v tom vládní politika. Vládní témata se prolínají do kraje. Jsem rozčarován z místní společnosti, která raději naskočí na pozlátko a laciné sliby a nereflektují, co jsme za čtyři roky skutečně dokázali,“ poznamenal Kulhánek, který je rozhodnut se po vypršení svého mandátů vrátit ke své profesi, a tou je personalistika. „Jsem handarter, tedy lovec hlav,“ dodává.

Strana SPD (Svoboda a přímá demokracie), která do letošních krajských voleb v Karlovarském kraji kandidovala s Trikolorou, je s výsledkem voleb spokojená. V krajské zastupitelstvu obhájila čtyři mandáty, nepřišla tedy ani o jediný. Lídryně Karla Maříková (SPD) uvedla, že SPD se nebude bránit žádnému jednání s vítězným hnutím ANO, byť toto hnutí má se ziskem 28 mandátů v krajském zastupitelstvu pohodlnou většinu. "Pokud nás ANO osloví, jednat budeme. O členství ve výborech a komisích zájem máme," uvedla Karla Maříková. Za pozitivní výsledek SPD považuje lídryně i to, že kromě poukazování na vládní problémy vedlo SPD v Karlovarském kraji i krajskou kampaň a upozorňovalo na problémy regionu a navrhovalo i jejich řešení. Jediné, co lídryni SPD Maříkovou mrzí, je nízká volební účast v Karlovarském kraji.

Hnutí Volba pro kraj je s výsledkem krajských voleb také spokojeno. A to přes to, že získalo jen tři mandáty z pětačtyřicetičlenného krajského zastupitelstva. "Jsme jediný subjekt, který nereprezentuje tradiční politickou stranu, ve volbách jsme uspěli a v krajském zastupitelstvu máme své zástupce. A dokonce jsme porazili ODS. To není špatné," uvedl lídr hnutí Volby pro kraj Martin Maleček. Zároveň dodal, že pokud budou vítězným hnutím ANO osloveni k jednání, pak je přijmou. I když jsou si vědomi toho, že ANO může v pohodě se získanými 28 mandáty vytvořit v kraji jednobarevnou vládu.

Občanští demokraté sice zůstali v karlovarském zastupitelstvu, ovšem s výsledky, kterých ve volbách tato strana, Která kandidovala a podporou hnutí TOP 09, spokojeni nejsou. Těsně před skončením sčítáním hlasů dosáhli v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu na tři mandáty, zatímco vítězné hnutí ANO disponuje sedmadvaceti mandáty. Dosud koaliční ODS, která byla součástí odcházející krajské koalice, se tak zřejmě ocitne v opozici. "Tyto volby byly zřejmě referendem o spokojenosti s vládními programy, ale ne o souboji krajských osobností a programů jednotlivých kandidujících stran a hnutí v kraji. Čekali jsme lepší výsledek," uvedl Jiří Vaněček, lídr ODS do krajských voleb. A dodal, že děkuje všem voličům, kteří v těchto krajských volbách v Karlovarském kraji volili ODS.

Když Vít Hromádko, starosta Hájku a radní odcházející koalice Karlovarského kraje zakládal hnutí Vize pro Kraj, jen málokdo věřil, že by mohl uspět. A stačilo skutečně málo, aby se toto hnutí do budoucího karlovarského zastupitelstva dostalo. "Dlouho jsme v propočtech byli nad čarou, ale skončili těsně pod čarou. Mrzí mě to, ale ANO se 44 procenty bohužel zválcovalo všechny. A upřímně, já bych v tomto zastupitelstvu ani sedět nechtěl," odpověděl na dotaz, jak neúspěch Vize pro kraj hodnotí. A zdůraznil, že Vize pro kraj v žádném případě svou činnost nekončí. "Jedeme dál, starostové tvoří základ našeho hnutí. Zůstali jsme těsně před hradbami (4,6 procent), a pro nás to úspěch je," dodal Vít Hromádko.

Podle předsedy hnutí Srdcem pro kraj Petra Ajšmana to nebyly krajské volby, ale volby, které vyjádřily celorepublikovou náladu obyvatel ČR. "Naše hnutí si není vědomo žádné chyby, která by mohla ovlivnit výsledek. Šli jsme do voleb s tématy potřebnými pro Karlovarský kraj, ale vítězné uskupení ANO zvolilo silné téma, které má přesah v kompetencích krajských zastupitelů, kteří nejsou schopni vrátit lidem to, co jim stávající vláda vzala, čemuž voliči uvěřili," uvedl Petr Ajšman. Ten i celé hnutí Srdcem pro kraj jako zásadní problém vidí nejnižší účasti v Karlovarském kraji ve volbách v celé ČR, a to i v porovnání s kraji, které byly postiženy povodněmi. "Za náš neúspěch považujeme špatnou politiku vládní koalice a dále to, že kandidovalo celkem 19 uskupení, což ovlivnilo a roztříštilo hlasy voličů. Tímto gratulujeme vítěznému hnutí ANO a všem ostatním zvoleným zastupitelům a věříme, že se budou zásadně věnovat tématům Karlovarského kraje a začnou posouvat náš kraj ze 14. místa výš. Děkujeme ze srdce našim voličům za důvěru, kterou nám dali," zdůraznil.

Až dosud bylo hnutí Místní členem krajské koalice. Nyní nebude ani její součástí, ale členové tohoto hnutí nezasednou po čtyři příští roky ani v krajském zastupitelstvu Karlovarského kraje. "Voliči rozhodli, a my to respektujeme. Odcházíme, ale to neznamená, že rezignujeme. Naši doménou byla vždy práce v obcích a městech a to hodláme plnit i nadále," uvedl Patrik Pizinger, dvojka na kandidátce Místních, a dosavadní radní pro regionální rozvoj. Ten měl zároveň v gesci Fond spravedlivé transformace, z něhož Karlovarský kraj může jako uhelnou těžbou strukturálně postižený region čerpat přes šest miliard korun. "Teď budou rozpracované projekty v rukou nového vedení kraje, což bude hnutí ANO, které v krajských volbách zvítězilo. Uvidíme, komu tento resort svěří," dodal Patrik Pizinger. Lídr Místních do krajských voleb byl Dalibor Blažek, současný krajský náměstek hejtmana a dlouholetý bývalý starosta Aše. Uvedl, že Hnutí Místní děkuje všem voličům, kteří jim dali své hlasy. Ale podle něho je smutné, že k volbám přišlo jen třicet procent voličů. "Těch zbylých sedmdesát asi rozvoj kraje nezajímá," posteskl si.

Také podle lídra Pirátů Karlovarského kraje, kteří ve volbách zcela propadli a do zastupitelstva se nedostali, Jindřicha Čermáka se do krajských voleb prolnula celostátní politika. „A evidentně tu nehraje roli ani fakt, že například byly kandidátky sestaveny z kvalitních starostů. ANO má ale nyní možnost dokázat to, co před volbami slibovalo," dodal Čermák.