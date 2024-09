close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024Krajské volby v Karlovarském kraji vyhrálo s přehledem ANO se ziskem 44,03 % hlasů a 28 mandátů. V minulých krajských volbách dostalo 24,79 % hlasů a získalo 14 křesel v zastupitelstvu. V letošních si tak o 14 mandátů polepšilo. Za nimi se umístilo STAN se 12,57 % hlasů a tedy 7 mandáty, což je o jedno křeslo méně než v minulých volbách, následovala SPD s Trikolórou se 6,53 % hlasů a 4 mandáty. Do krajského zastupitelstva se ještě dostaly ODS se 5,95 % a 3 mandáty a VOK se 6,07 % a také se 3 mandáty. Volební účast činila 30,01 %. Volební výsledky zde.

ANO tak nepotřebuje k rozhodování v zastupitelstvu žádného koaličního partnera, protože má nadpoloviční většinu z celkových 45 mandátů. Nenastane tak situace jako při minulých volbách, kdy sice ANO zvitězilo také, ale na krajské koalici se po složitých jednáních domluvili nakonec zástupci STAN a TOP 09, Pirátů, ODS a KDU-ČSL, SNK 1 - SNK, MÍSTNÍ HNHRM a VOK a ANO vyšachovali ze hry. Současný hejtman a lídr STANu Petr Kuhánek řekl, že se bohužel do zastupitelstva nedostali jeho nynější partneři. "Jak to vypadá nedostanou se ani Místní, ani Piráti. Přišli jsme o všechny partnery, s nimiž jsme měli podobný půdorys," okomentoval výsledky voleb Kulhánek s tím, že s takovým vysvědčením nepočítali. Předpokládali, že dostanou o dva mandáty více než při minulých volbách.

Krajské volby 2024 v Karlovarském kraji

