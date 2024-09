close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024Krajské volby v Karlovarském kraji vyhrálo s přehledem ANO. Těsně před koncem voleb se ziskem 44,07 % hlasů a 28 mandátů. V minulých krajských volbách dostalo 24,79 % hlasů a získalo 14 křesel v zastupitelstvu. V letošních si tak o 14 mandátů polepšilo. Za nimi se umístilo STAN se 12,57 % hlasů a tedy 8 mandáty jako při minulých volbách, následovala SPD s Trikolórou se 6,52 % hlasů a 4 mandáty. Do krajského zastupitelstva se ještě dostaly ODS se 5,96 % a 3 mandáty a VOK se 6,12 % a také se 3 mandáty. Volební účast činila 30,02 %. Volební výsledky zde.

ANO tak nepotřebuje k rozhodování v zastupitelstvu žádného koaličního partnera, protože má nadpoloviční většinu z celkových 45 mandátů. Nenastane tak situace jako při minulých volbách, kdy sice ANO zvitězilo také, ale na krajské koalici se po složitých jednáních domluvili nakonec zástupci STAN a TOP 09, Pirátů, ODS a KDU-ČSL, SNK 1 - SNK, MÍSTNÍ HNHRM a VOK a ANO vyšachovali ze hry. Současný hejtman a lídr STANu Petr Kuhánek řekl, že jeho uskupení má sice stejně mandátů, ale bohužel se do zastupitelstva nedostali jeho nynější partneři. "Jak to vypadá nedostanou se ani Místní, ani Piráti. Přišli jsme o všechny partnery, s nimiž jsme měli podobný půdorys," okomentoval výsledky voleb Kulhánek s tím, že s takovým vysvědčením nepočítali. Předpokládali, že dostanou o dva mandáty více než při minulých volbách.

Krajské volby 2024 v Karlovarském kraji

Volby do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje a na Sokolovsku do Senátu skončily. Začaly se sčítat volební hlasy. Všechny zprávy a zajímavosti o volbách v Karlovarském kraji najdete v Deníku.cz. Kdo kandiduje, jaká jsou hlavní témata předvolebního boje. O co se hraje ve volbách a co si myslí kandidáti na hejtmana. To nejatraktivnější z pera krajských i lokálních reportérů Deníku.cz na jednom místě.