17:55 - Prvním sečteným okresem v Karlovarském kraji je Sokolovsko. Na plné čáře tu zvítězilo vládní hnutí ANO s 35,3 %, na druhém místě je koalice SPOLU (16,5 %) a třetí s 15,2 % SPD. Volební účast tu je jen necelých 54 %.

17:15 - V Milíkově na Chebsku byla nejvyšší volební účast v historii. Podle volební komisařky Radky Hanušové se tu vždy volební účast pohybovala kolem 50 procent, tentokrát však vystoupala až na 66,8 %. "Sčítání trvalo pouhých padesát minut, byli jsme čtvrtí nejrychlejší na Chebsku," říká Hanušová. Zvítězilo tu hnutí ANO s 25,8 %, za ním je koalice PIRSTAN a SPD.

16:50 - Ve Vřesové na Sokolovsku je účast tradičně nejnižší v kraji, možná i v republice. Ani letošní volby nejsou výjimkou, i když sem k volbám letos přišlo více lidí než v roce 2017. Před čtyřmi lety k parlamentním volbám přišlo 22,2 % voličů, letos o pět procent více. Stejně jako u minulých voleb tu i letos vyhrálo ANO.

16:40 - Jednou z mála obcí, kde nevyhrálo současné vládnoucí ANO, je Jenišov. Vyhrála tu koalice SPOLU, a to s poměrně velkým náskokem před ANO. Nová koalice tu získala dokonce 42,57%, druzí skončili ANO s 19,92 %, třetí Piráti se Starosty s 13,94 %. "Je to dobrá zpráva, že u nás volby takto dopadly. My jsme ale jasně pravicovou obcí," reagoval jenišovský zastupitel Ondřej Nýdl. Naopak, jednou z obcí, kde suverénně vyhrálo ANO, je Krásné Údolí. Hnutí zde získalo 41,93 %, druzí skončili SPOLU s 19,35 % a třetí SPD s 12,36 %.

15:35 - V nejmenším kraji ČR jde sčítání zatím poměrně pomalu. Zatímco v sousedním Plzeňském kraji je sečtena téměř polovina hlasů, v Karlovarském kraji nejsou výsledky ani z pětiny sečtené. Volební účast tu je 58,5 % a přesvědčivě tu zatím vítězí hnutí ANO s téměř 34 %. Na druhém místě je koalice SPOLU (18,89 %) následovaná SPD (14,27 %).

15:20 - Volební hlasy jsou na Karlovarsku zatím sečteny v 7 okrscích - v Černavě, Čichalově, Krásném Údolí, ve Stráži nad Ohří, Vrbicích a ve dvou okrscích v Karlových Varech a ve třech v Nejdku. V všech zmíněných malých obcích - Černavě, Čichalově, Krásném Údolí, Stráži nad Ohří i Vrbicích vyhrálo ANO, v Krásném Údolí získala vládnoucí strana téměř 42 %.

14:40 - Karlovarský kraj už má první sečtený okrsek. Je jím jeden ze 75 okrsků přímo v krajském městě. Volební účast přesáhla 90 %, volit tu přišlo 21 z 23 oprávněných voličů. Zvítězila tu koalice SPOLU (25 %), na druhém místě je vládní hnutí ANO (20 %).

Kdo se těšil přízni voličů v roce 2017

Jak to letos dopadne, kdo bude vítězem a kdo poraženým, o tom lze zatím jen spekulovat. Před čtyřmi roky parlamentní volby v Karlovarském kraji drtivě vyhrálo hnutí ANO. Hlasy mu odevzdalo 43 268 voličů a do poslanecké sněmovny tak za toto hnutí vyslali tři poslance. Tehdejší hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou, bývalého ministra dopravy Dana Ťoka, jehož po rezignaci nahradila starostka Rotavy Iva Kalátová, a lékařku Věru Procházkovou.

Přízni voličů se před čtyřmi lety těšila i SPD (Strana přímé demokracie Tomia Okamury), kterou volilo 15 233 lidí. SPD v kraji získala jeden poslanecký mandát a ve sněmovně usedla Karla Maříková.

Také Piráti v uplynulých volbách do Parlamentu bodovali a se ziskem 12 264 hlasů obsadili třetí místo. To jim zaručilo jeden poslanecký mandát a ve sněmovně region hájil Petr Třešňák.

Porážku před čtyřmi roky v kraji utrpěla až do té doby dominantní ODS, která získala 10 796 hlasů, ale také ČSSD s 8 530 hlasy, a KSČM s 9 960 hlasy.

Volební účast v kraji byla před čtyřmi roky průměrná. V Chebu volilo 51,33 procent oprávněných voličů, v Karlových Varech 55.50 procent a v Sokolově k urnám přišlo 48,63 procent lidí.