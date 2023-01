"U nás to bylo skoro padesát na padesát, Pavla volilo 84 lidí, Babiše 77. Z toho plyne, že polovina místních je na jedné straně, druhá na té opačné. Atmosféra u nás je kupodivu ale klidná. Podle mě je to i tím, že lidé nejsou upřímní, a to už delší dobu, to neplatí jen u těchto voleb. Lidé si nechtějí ubližovat a aby se nepohádali, tak raději neřeknou, koho volili," poznamenal starosta Vojkovic Luboš Garaj.

Bary z Jaltské se budou bránit. Chystají žalobu na město kvůli vyhlášce

"Že u nás rozhodl jediný hlas, víme, také jsme byli překvapeni. Že by u nás panovala ale nevraživost, to ne. Lidé raději neříkají, komu hodili svůj hlas, chtějí mít klid," konstatoval místostarosta Hájku Stanislav Bartůněk. Místní ale politiku řeší po večerech ve zdejší hospodě. "Zrovna včera se mi tu dva štamgasti tak kvůli volbám pohádali, že jsem měl chuť zavřít. Je znát, že je obec rozdělena na dvě části. Když se tu sejde večer stůl štamgastů, kterých bývá tak patnáct, tak polovina volí Pavla, druhá Babiše," reagoval majitel Hájecké hospody Vladimír Friš, který sám politickým děním posledních dnů také hodně žije.

Těsně skončily rovněž také v Krásném Lese, a to rozdílem pouhých dvou hlasů. Pavlovi dalo hlas 74 občanů, Babišovi 72. "Samozřejmě, že i u nás o volbách lidé diskutují, ale k žádným vyhroceným názorům mezi sousedy nedochází. Starousedlíci už jsou v menšině, obec má řadu nových lidí po výstavbě, k níž tu došlo před dvaceti lety. Mezi nimi je hodně studentů, které přinášejí do obce nové informace," uvedl starosta Krásného Lesu Pavel Jandák.