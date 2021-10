Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

U strážníků byla fronta voličů

Opravdu frontu si museli vystát ti, kteří přišli krátce po zahájení voleb vhodit svůj hlas v sídle Městské policie Karlovy Vary. Postávalo tu kolem deseti lidí a jen co ti odvolili, přicházeli noví a noví voliči. Ve vzduchu panovala dobrá nálada. "To je fajn, že jsme všichni přišli volit. Ta hurá na to," pronesla nahlas Helena Motlová, která se svěřila, že svůj hlas dává koalici Pir/STAN. Lidé kolem ní jí dávali za pravdu. "Chci změnu. Na naší kandidátce jsou mladí a hodně chytří lidé, je to taková pěkná inteligence," vysvětlila volička. Také Alice Kolářová, která stála ve frontě za ní, fandí této koalici. "A to ze stejných důvodů jako má předřečnice. Jejich kandidátka má dobré osobnosti, mladé lidi a navíc nechci za premiéra Babiše," konstatovala Karlovaračka. To další volička v řadě Hana Linhartová vhodila svůj hlas ANO. "K volbám chodím pravidelně a v posledních letech volím ANO. Našemu premiérovi můžu důvěřovat," odpověděla žena. (jako)

V Jáchymově se koná i referendum

Souběžně s parlamentními volbami se v Jáchymově koná také místní referendum. Obyvatelé budou rozhodovat o prodeji pozemků investorovi, který chce na Klínovci postavit stezku v oblacích Skywalk.

Jaké poslance jste zvolili v roce 2017?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Jana Vildumetzová, Dan Ťok, Věra Procházková / Za Piráty: Petr Třešňák / Za SPD: Karla Maříková