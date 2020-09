Krajské a senátní volby, které se konají 2. a 3. října, začínají pro lidi infikované či v karanténě zcela mimořádně kvůli epidemii koronaviru už dnes. Karlovarský kraj pro ně vytvořil tři volební stanoviště, kam si mohou dojet autem a hodit hlasovací lístek do volební urny.

Ilustrační foto. Volby | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Toto hlasování se uskuteční ve středu 30. září od 7 do 15 hodin a u druhého kola senátních voleb ve středu 7. října,“ uvedla ředitelka krajského úřadu Martina Vránová. Lidé v izolaci či v karanténě si mohou komisaře zavolat i k sobě domů. „Tito voliči o to musí ale telefonicky požádat, a to nejpozději do čtvrtka 1. října do 20. hodiny, u druhého kola senátních voleb pak do čtvrtka 8. října,“ upozornila ředitelka. Telefonní číslo je zveřejněno na webu krajského úřadu.