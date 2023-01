Účast ve druhém kole v Karlových Varech byla během pátečního odpoledne podobná jako ta v první kole. Kolem třiceti procent občanů přišlo například do páteční 16. hodiny odvolit na První české gymnázium v Karlových Varech. Jak konstatovala předsedkyně místní komise Dana Filipová, účast je srovnatelná s prvním kolem. Ve 14 hodin, když se otevřely volební místnosti, se tam dokonce stály fronty. "Zatím chodí spíše starší lidé. Ale u nás to tak je, náš okrsek má na svém seznamu voliče spíše staršího ročníku," vysvětlila předsedkyně.

Srovnatelnou účast mezi oběma kola měli po 16. hodině také v okrsku na střední keramické škole. "Pohybujeme se kolem třiceti procent. Doteď chodili hlavně senioři. V Rybářích bydlí totiž hodně starousedlíků," poznamenala vedoucí komise Jitka Hojsáková.

Jak jste volili v prvním kole prezidentských voleb na Karlovarsku najdete ZDE>>>

To komisaři ze Základní školy jazyků v Libušině ulici odhadli zájem o druhé kolo prezidentských voleb jako větší než u toho prvního. "Lidí je viditelně více. Zatím chodí spíše starší lidé," uvedla předsedkyně komise Ivana Ozomová.

Také podle volební krajské koordinátorky Johany Vydrové je účast podobná jako před 14 dny. "Lidí chodí hodně, volební místnosti jsou plné," hlásila Vydrová, která se svými kolegy objíždí během pátku a sobotu volební okrsky v regionu. Volby podle ní zatím neprovázejí žádné komplikace.

Volby tu skončily těsně. Sousedé z obcí Karlovarska ale názory raději nesdělují

A co na vyhrocený volební finiš říkají sami voliči? "Společnost je rozdělená, a bude to pokračovat, to jen tak neskončí," komentovala seniorka z Rybář Daniela Dimitrovová. "Ta kampaň je naprosto vyhrocená. Navíc ukázala, jaká propast je mezi jednotlivými regiony. Ty chudé, k nimž patří i ten náš, se dají snadno obalamutit, a to obzvláště v době voleb. Praha pak z toho vychází jako zcela jiný stát. Náš recept tedy zní, aby se stát konečně soustředil na ty zaostalé okresy," prohlásila Karlovaračka středního věku Michaela Čápová. "Budu ráda, až tyto volby konečně skončí. A když budu upřímná, tak ty debaty člověk v televizi ani nemůže sledovat, to se prostě nedá vydržet," reagovala Jindra Hošková. "Z kampaně obou dvou jsem naprosto znechucena, ale přišla jsem volit, protože to považuji za občanskou povinnost," uzavřela seniorka, která si nepřála být jmenována.