Volební místnosti se otevřely. Volby do Evropského parlamentu začaly

Volební místnosti se v pátek 7. června otevřely ve 14 hodin. V Eurovolbách 2024 na nové pětileté období zvolí Češi 21 poslanců z celkových 720 do Evropského parlamentu. V pátek mohou přijít k volebním urnám do 22 hodin, v sobotu 8. června pak od 8 do 14 hodin.

V pátek 7. června ve 14 hodin začaly v České republice volby do Evropského parlamentu. ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň