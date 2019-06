A právě i proto se rozhodlo vedení Volejbalového klubu Karlovy Vary, že postaví zbrusu nové beach volejbalové hřiště tak, aby splňovalo mezinárodní normy, a mohly se tak na něm pořádat i turnaje vyšších tříd. Karlovy Vary zatím takové hřiště neměly.

Venkovní kurty klub má, ty jsou ale kurtové s jedním na beach volejbal, který ovšem nesplňoval nároky. „Chtěli jsme areál rozšířit. Beach volejbalové kurty mají v Chodově i Sokolově, jen u nás stále scházely. Přitom plážový volejbal je nyní velmi moderní záležitostí,“ říká místopředseda klubu Jiří Vondráček.

Hřiště vzniklo na nepříliš využívané asfaltové ploše u AC Start. „Patří městu a my ho dostali v roce 2016 do výpůjčky,“ pokračuje místopředseda klubu. Problém, kde udělat hřiště pro beach volejbal, tak byl vyřešen, zůstávaly finance. „Už předtím jsme žádali ministerstvo školství o dotace, ale nesplňovali jsme parametry, protože nejde o celoroční sport,“ vysvětluje Vondráček. Rozpočet hřiště je milion dvě stě tisíc korun. Zatím na něm klub proinvestoval 800 tisíc korun. Částečně na akci přispělo město, částečně Karlovy Vary, z větší míry na to ale klub použil své vlastní zdroje.

Hřiště o čtyřech kurtech přitom nemá sloužit jen volejbalovému klubu. „Pochopitelně chceme, aby ho navštěvovala i široká veřejnost. Je multifunkční, kůly jdou snadno vyndat, a je proto možné ho využít k jakémukoliv plážovému sportu,“ dodává místopředseda.

Slavnostní otevření bude v srpnu. Ještě je potřeba postavit zázemí se sociálními službami a šatnami.