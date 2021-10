Také v Karlovarském kraji na kroužkování doplatili někteří kandidáti politických klubů. Stalo se tak v hnutí ANO i v koalici Piráti a Stan. Právě v ní došlo asi k největšímu zvratu, když Jan Kuchař ze druhé pozice přeskákal lídra Pirátů Petra Třešňáka, a ten tak svůj poslanecký mandát z roku 2017 neobhájil.

Podle Třešňáka kampaň negativně ovlivnilo hnutí ANO. „Obě demokratické koalice mají ve sněmovně většinu, takže to vypadá, že mohou sestavit vládu, která odstaví Andreje Babiše a extrémisty mimo exekutivu, takže z tohoto pohledu hodnotím výsledek pozitivně. Pokud jde o můj výsledek, tak se mi nepodařilo obhájit mandát. Každopádně jeden mandát koalice má, tak za to jsem rád,“ sdělil posmutněle. „Určitě svůj vliv na to má negativní kampaň vůči Pirátům, která tu po celou dobu probíhala. Podhoubí tkví bohužel na dezinformační straně, na které zapracovalo hnutí ANO. Nebudu nic zastírat, určité zklamání vnímám a uvidíme, co bude dál,“ uzavřel.

K menšímu zemětřesení došlo i v ANO. Do parlamentu se sice s naprostou převahou dostala dosavadní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, druhý a poslední mandát za ANO ale nezískala dvojka na kandidátce, také dosavadní poslankyně Věra Procházková, ale trojka, starostka Sokolova Renata Oulehlová. Procházkové je na jednu stranu líto, že se do Poslanecké sněmovny znovu nedostala, na druhou se ale těší na klid v důchodu. "Kolegyni Oulehlové to vůbec nezávidím. Hrůza mě objímá při představě, co se bude v parlamentu dít, holky to budou hodně těžké," poznamenala. "Alespoň si konečně užiji klidný důchod. Těším se na práci na své zahradě, která je mým velkým koníčkem," dodala.