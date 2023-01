Volil jsem ho ve všech posledních volbách, snad deset let zpátky. Je mi sympatický. Líbí se mi jeho kariéra, jeho přístup k řešení problémů, jeho postoj. Prostě se mi líbí jako člověk i jako politik a manažer. Rozhodnutý jsem byl už dávno, jen jsem čekal, zda bude kandidovat na prezidenta. Když oznámil, že bude, tak jsem měl jasno. Mezi ostatními jsem neměl žádného jiného favorita.

Pavel vysvětlil minulost i mně, antikomunistce, odůvodnila svoji volbu Šumavanka

Takže Vás neovlivnily průzkumy, debaty či rozhovory těsně před volbami?

Vůbec ne. Mám svůj názor a nenechám se tak snadno nikým a ničím ovlivnit. Jak jsem řekl, rozhodl jsem se tak už dříve a to platí stále. Prostě volím člověka, kterému věřím. Připouštím ale, že třeba v jeho kampani jsou určitě věci, které neformuloval úplně šťastně. Ale to bylo bohužel i u ostatních kandidátů. Rozumím tomu, že kampaně musí budit nějaké emoce, ale já se nerad rozhoduji v emocích. Za svým názorem si stojím už dlouho.

Myslíte si tedy, že by Andrej Babiš mohl úspěšně zastávat úřad prezidenta? Co konkrétně od něj očekáváte?

Že bude pracovat pro lidi, ne pro politiky, že bude Českou republiku důstojně reprezentovat v zahraničí, kde využije své zkušeností a kontakty. Je dobrý v politickém marketingu, takže bude prezentovat dobře Českou republiku, aby byla rovnocenným partnerem pro ostatní země.

Pravomoci prezidenta jsou ale omezené, věříte, že prosadí vše, co slibuje?

Věřím, i když vím, že ne všechno bude moci ze své pozice prezidenta vyřešit. Ale důležité jsou jeho názory a to, jak je bude v prezidentském úřadu prosazovat. A on je umí prosazovat. Zajímavé bude sledovat, jak bude postupovat, pokud nebude třeba ve shodě se svým hnutím ANO.

Babiše na Božím Daru nemusí. "Kdo ho volil, raději to neříká," hlásí místní

Andrej Babiš je vnímán českou veřejností dosti kontroverzně. Proč si myslíte, že právě on sjednotí společnost?

Na to není jednoduchá odpověď. Ano, Andrej Babiš je kontroverzní osobnost. Někteří lidé ho nesnášejí a média to ještě rády přiživují. Teď to vypadá ve společnosti tak, že ti, kdo chtějí volit Andreje Babiše, to nemohou říkat nahlas před sousedy, rodiči nebo dětmi, aniž by tím nevyvolali hádku. To je podle mě špatně. Nejsou to spíše tyhle nenávistné reakce opačného tábora, které společnost rozdělují?

Vám to snad někdo vyčítá?

Celá moje rodina mně moji volbu vyčítá! To jsem ale čekal, protože mne už znají a vědí, že si za svým názorem stojím už několik let. Ale co mě překvapilo, je letošní nebývalá agresivita ve společnosti. Znám dost lidí, kteří mají strach říct veřejně, že budou volit Andreje Babiše. Okamžitě se stávají terčem verbálních útoků sympatizantů z opačného tábora. Ono stačí sledovat diskuze na sociálních sítích nebo chování většiny českých médií. Jako by bylo hlavním motivem nezvolit Babiše a ne zvolit si nového prezidenta. A na tuhle politickou vlnu bohužel naskočila spousta lidí.

Naopak hodně lidí volilo Andreje Babiše v ekonomicky slabších regionech. Měla na vaše rozhodování vliv vaše osobní finanční nebo sociální situace?

Tak to vůbec ne, ta na to nemá vliv. Roli to určitě nehraje. Před lety jsem byl v rozhodně horší ekonomické situaci a stejně jsem volil Andreje Babiše. Ale pro někoho to může být dobrým důvodem v jeho rozhodování, převaha Andreje Babiše v chudších regionech je patrná. A samozřejmě očekávám, že i této otázce se bude z pozice prezidenta věnovat.

Skoro všichni v Milhostově volili Babiše. Více než volby je trápí drahota

Nepřekvapilo vás tedy, že Andrej Babiš porazil na Plzeňsku Petra Pavla ve všech okresech kromě samotné Plzně?

Nepřekvapilo. To potvrzuje, že lidé z venkova a menších měst od Andreje Babiše očekávají podporu. Ale rozdíly nebyly nikde příliš veliké. Nesledoval jsem sice předvolební ankety a průzkumy, ale že Andrej Babiš postoupí do druhého kola, bylo myslím jasné. A je jedno, jestli z prvního nebo druhého místa. Šlo jen o to, kdo jej tam z protikandidátů doprovodí, čísla teď nebyla až tak rozhodující. Ty budou rozhodovat až v kole druhém. Spíše mne překvapila nebývalá agresivita tzv. „demokratických“ voličů, která se objevila už před prvním kolem a nyní se ještě stupňuje.

Co tou agresivitou míníte? Předvolební kampaně a diskuze přece bývají často plné protichůdných názorů?

Obecně je to letos strašně útočné. Je zajímavé, že voliči Petra Pavla vyhlašují a vyzývají ostatní, aby volili demokratického kandidáta, ale jejich demokracie končí ve chvíli, kdy před nimi řeknete jiný názor. Pokud chceme žít dál v demokratické společnosti, a všichni jsme za tuhle svobodu rádi, tak prosím respektujme i to, co říkají ostatní. Aby se nikdo nemusel bát říkat nahlas svůj názor a nemusel volit v atmosféře strachu. Bohužel se letošní volba prezidenta zatím v této atmosféře odehrává.