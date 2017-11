Vrátí se do Císařských lázní balneo? Vždy tady prý bylo

Karlovarský kraj - Balneo v Císařských lázních vždy bylo a mělo by zde být i nadále. To je stanovisko hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO). Kraj nyní zpracovává kritéria na poptávkové řízení, které hodlá vypsat.

Císařské lázně.Foto: Deník

„A to po případném zájemci, který by přišel s nějakým nápadem, aby tento objekt byl zase k léčbě využíván. A to s tím, že předpokládáme, že se k této poptávce přihlásí i Karlovarský symfonický orchestr (KSO) a také všichni zájemci, kteří by chtěli zdejší prostory využívat,“ vysvětlila hejtmanka Vildumetzová. Právě KSO by zde chtěl mít koncertní sál a ladírny.

Kraj s opravou lázní spěchá, proto je dispoziční uspořádání velmi důležité. Symfonici už se museli rozloučit s novým koncertním sálem, který chtěli do projektu zabudovat. Plánovaný víceúčelový sál jejich parametrům totiž nevyhovuje a pro pódium a sbor by bylo třeba částečně vybourat několik spodních koupelen. Památkáři tento záměr odmítli s tím, že projekt nesmí zasáhnout do obvodového zdiva budovy. „My už jsme od KSO obdrželi zprávu, že by symfonici souhlasili s tím, jak je nyní projektová dokumentace oprav navržena. Sál by ke svým účelům využívali a chtěli by mít v jednom patře, kde byly původně plánovány apartmány, ladírny,“ doplnila hejtmanka.





Kraj se také zabývá rozdělením budoucí rekonstrukce na dvě etapy. „Památkáři nemají z hlediska současného projektu vůbec žádné připomínky k Zanderovu sálu a vstupu do Císařských lázní. Tato oprava by se prakticky mohla začít ihned realizovat. K druhé etapě mají podmínky, že tam nesmějí být bourací práce. V závazném stanovisku ke stavebnímu povolení je hodně věcí, které by musely být podle památkářů splněny,“ uvedla hejtmanka Vildumetzová.

Kraj zároveň řeší, zda zakázku vyhlásí celou na dvě etapy, nebo po částech. „Nejprve musíme vědět, kolik bude stát první etapa, a pak bychom pokračovali tou druhou,“ doplnila Jana Vildumetzová. Hejtmanství totiž na opravu celého objektu stále chybí 250 milionů. V rozpočtu kraje je 200 milionů a 100 milionů přislíbily Karlovy Vary. Jisté je jen to, že s opravou by se mělo začít v příštím roce. A to po filmovém festivalu, jehož organizátoři se už dotazovali, zda budou moci s Císařskými lázněmi během MFF počítat a využívat je. „Shodli jsme se, že až festival skončí, den poté se začne s rekonstrukcí. Toho bychom chtěli dosáhnout,“ zdůraznila hejtmanka.

Zda kraj vyhlásí nové výběrové řízení na zhotovitele, to záleží na právním posouzení prvního kola soutěže, které se už konalo.